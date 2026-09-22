Super League 2: Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 4ης αγωνιστικής

Ανακοινώθηκε από τη λίγκα το πρόγραμμα.

Super League 2: Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 4ης αγωνιστικής
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Η 3η αγωνιστική της Super League 2 ξεκινάει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 16:00, με τέσσερις αναμετρήσεις. Ο Απόλλων Καλαμαριάς υποδέχεται την Αναγέννηση Καρδίτσας, η Νίκη Βόλου αντιμετωπίζει τον Νέστο Χρυσούπολης, ενώ η ΑΕΛ φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ Β’, σε παιχνίδι που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ.

Την ίδια ώρα, ο Πανιώνιος υποδέχεται τη Ζάκυνθο, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται μέσω του YouTube Superbet. Στις 17:00, η Ελλάς Σύρου αντιμετωπίζει τον Πύργο, ενώ στις 18:15 ο Πανσερραϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό Β’. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ.

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, με δύο παιχνίδια που ξεκινούν στις 16:00. Η Athens Kallithea θα αντιμετωπίσει τον Asteras Aktor Β’, σε ματς που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ, ενώ η Μαρκό θα υποδεχθεί τον Πανθρακικό, με τη μετάδοση να γίνεται μέσω του YouTube Superbet.

Το πρόγραμμα:

Κυριακή 27/09

16:00 Απόλλων Καλαμαριάς - Αναγέννηση Καρδίτσας

16:00 Νίκη Βόλου - Νέστος Χρυσούπολης

16:00 ΑΕΛ - ΠΑΟΚ Β’ - ΕΡΤ

16:00 Πανιώνιος - Ζάκυνθος - YouTube Superbet

17:00 Ελλάς Σύρου - Πύργος

18:15 Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός Β’ - ΕΡΤ

Δευτέρα 28/09

16:00 Athens Kallithea - Asteras Aktor Β’ - ΕΡΤ

16:00 Μαρκό - Πανθρακικός - YouTube Superbet

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