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Γκιόκερες: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης τον Ιανουάριο - Στο στόχαστρο της Μίλαν

Ο Βίκτορ Γκιόκερες φέρεται να προβληματίζεται από τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του στην Άρσεναλ και εξετάζει τις επιλογές του ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.

Γκιόκερες: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης τον Ιανουάριο - Στο στόχαστρο της Μίλαν
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Ο Βίκτορ Γκιόκερες δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να βρει τον ρόλο που θα ήθελε στην Άρσεναλ, με τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του να έχει αρχίσει να δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με το μέλλον του στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με το TeamTalk, ο Σουηδός επιθετικός εξετάζει πλέον τις επιλογές του ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, ενώ η Μίλαν φέρεται να είναι ένας από τους συλλόγους που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν ξεκινήσει επαφές για την περίπτωσή του.

Ο Μικέλ Αρτέτα φαίνεται να έχει τον Γκιόκερες στην τρίτη θέση των επιλογών του για την κορυφή της επίθεσης. Ο διεθνής Σουηδός έχει καταγράψει μόλις πέντε συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας αγωνιστεί συνολικά 207 λεπτά.

Μάλιστα, έχει βρεθεί μόλις μία φορά στο βασικό σχήμα, στην αναμέτρηση για το Carabao Cup. Στην Premier League, έμεινε στον πάγκο στα τρία από τα πέντε παιχνίδια, ενώ στις δύο περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή δεν αγωνίστηκε για περισσότερα από 17 λεπτά.

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