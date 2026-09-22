Μπαρτζώκας: «Θέλουμε χρόνο για να ενωθούμε, θα διεκδικήσουμε όλους τους τίτλους»

Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων», στο preview βίντεο της EuroLeague μίλησε τόσο για την κατάκτηση του τίτλου της περασμένης σεζόν, όσο και για την κοινή παρουσία των Σάσα Βεζένκοφ και Γιαν Μοντέρο.

«Το να κερδίζεις τρόπαια είναι το καλύτερο συναίσθημα που μπορείς να έχεις. Το να είσαι μέρος μίας τόσο δύσκολης διοργάνωσης όπως η Euroleague, νιώσαμε πολύ χαρούμενοι, ευγνώμονες για την ευκαιρία που είχαμε στη ζωή μας. Πρέπει να κάνουμε ένα μικρό rebuild στην ομάδα μας, να ανανεώσουμε το κίνητρο. Ήρθα πολύ σημαντικοί παίκτες. Έχουμε ταλαντούχα ομάδα, αλλά θέλουμε λίγο χρόνο για να ενωθούμε και να χτίσουμε την ίδια χημεία που είχαμε στα αποδυτήρια και το παρκέ.

Οι Βεζένκοφ και Μοντέρο είναι τόσο ταλαντούχοι παίκτες, δεν ξέρουν μόνο να σκοράρουν αλλά και να πασάρουν και να παίζουν μαζί. Σέβονται ο ένας τον άλλον. Βλέπω στο παρκέ ότι τους αρέσει να παίζουν μαζί γιατί αναγνωρίζουν την αξία και το ταλέντο που έχουμε. Είναι τρομερό συναίσθημα για κάθε προπονητή».

Ο Μπαρτζώκας έκανε δηλώσεις και στην ιστοσελίδα του ΕΣΑΚΕ ενόψει του Σούπερ Καπ, αναφέροντας: «Δεν επαναπαυόμαστε στο γεγονός ότι πέρυσι κατακτήσαμε το Πρωτάθλημα Ευρώπης, το Κύπελλο Ελλάδας και το Super Cup. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος οι απαιτήσεις στον Ολυμπιακό είναι πολύ υψηλές. Αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουμε όλοι και το αποδεχόμαστε.

Από την άλλη, δεν πιστεύω ότι έχει νόημα αυτή τη στιγμή να μιλάμε για το τι θα συμβεί τον Απρίλιο, τον Μάιο ή τον Ιούνιο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δουλεύουμε καθημερινά, να βελτιωνόμαστε και να αποκτήσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα τη συνοχή που χρειάζεται η ομάδα.

Στόχος μας, φυσικά, είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε διοργάνωση στην οποία συμμετέχουμε και να διεκδικήσουμε όλους τους τίτλους.

Το Stoiximan Super Cup είναι ο πρώτος εγχώριος τίτλος της σεζόν και, φυσικά, θέλουμε να τον κατακτήσουμε. Ελπίζω ο κόσμος να απολαύσει καλό μπάσκετ».

«Με την ίδια… πείνα»

Από την πλευρά του ο Κώστας Παπανικολάου ανέφερε: «Η περσινή χρονιά μας άφησε πολύ όμορφες αναμνήσεις. Καταφέραμε να πετύχουμε σημαντικά πράγματα, να κατακτήσουμε την EuroLeague, το ελληνικό πρωτάθλημα και το Super Cup και να ζήσουμε μεγάλες στιγμές μαζί με τον κόσμο μας.

Όμως, ότι πετύχαμε πέρσι ανήκει πλέον στην ιστορία και αν θέλουμε να ζήσουμε ξανά ανάλογες στιγμές, πρέπει να τα κερδίσουμε όλα ξανά από την αρχή.

Ως ομάδα διατηρούμε την ίδια «πείνα» για διακρίσεις και στόχος μας είναι να διεκδικήσουμε όλους τους τίτλους.

Το Stoiximan Super Cup είναι ο πρώτος εγχώριος τίτλος για τον οποίο θα παλέψουμε και θέλουμε να το κατακτήσουμε για έναν επιπλέον λόγο: για να διατηρήσουμε το σερί μας, καθώς έχουμε κατακτήσει τη διοργάνωση τα τελευταία τέσσερα χρόνια».