Άρης - Μπαχτσεσεχίρ 84-88: Ήττα στο τελευταίο φιλικό πριν το EuroCup

Με ήττα ολοκλήρωσε ο Άρης τον κύκλο των φιλικών αγώνων προετοιμασίας, καθώς ηττήθηκε με 84-88 από την Μπαχτσεσεχίρ στη Θεσσαλονίκη.

Οι «κίτρινοι» είχαν δυναμικό ξεκίνημα και κατάφεραν να προηγηθούν ακόμη και με 11 πόντους (17-6), όμως η τουρκική ομάδα αντέδρασε άμεσα. Με ένα σερί 10-0 έκλεισε την πρώτη περίοδο στο 17-16 και στη συνέχεια πήρε τον έλεγχο του αγώνα.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Μπαχτσεσεχίρ επέβαλε τον ρυθμό της και έφτασε μέχρι το +11 (27-38). Ο Άρης, ωστόσο, αντέδρασε και με πρωταγωνιστές τους Μήτρου-Λονγκ, Ρόμπινσον-Ερλ και Τολιόπουλο κατάφερε να μειώσει τη διαφορά, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 39-43.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο Άρης πραγματοποίησε γρήγορο 6-0 και πήρε εκ νέου το προβάδισμα με 45-43. Η Μπαχτσεσεχίρ, όμως, απάντησε με νέο σερί και ανέκτησε τον έλεγχο. Παρά την προσπάθεια των γηπεδούχων να μείνουν κοντά στο σκορ, οι Τούρκοι έκλεισαν την τρίτη περίοδο στο +10 (60-70).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο η Μπαχτσεσεχίρ ανέβασε ακόμη περισσότερο τη διαφορά, φτάνοντας για πρώτη φορά στο +15 (63-78). Ο Άρης δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και μείωσε σταδιακά τη διαφορά, φτάνοντας μέχρι το 84-88, που ήταν και το τελικό σκορ. Για την τουρκική ομάδα, ο Μάλακαϊ Φλιν ήταν ο πρώτος σκόρερ με 25 πόντους, ενώ για τον Άρη ξεχώρισε ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ με 19 πόντους.

Πλέον, οι «κίτρινοι» στρέφουν την προσοχή τους στην επίσημη έναρξη της σεζόν. Πρώτος αντίπαλος στο EuroCup είναι η Λε Μαν, την οποία ο Άρης θα αντιμετωπίσει στη Γαλλία στις 29 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Τα δεκάλεπτα: 17-16, 39-43, 60-70, 84-88.

ΑΡΗΣ (Σπανούλης): Μήτρου-Λονγκ 12 (4/5 δίποντα, 1/1 βολές, 4 ριμπάουντ), Ρόμπινσον-Ερλ 22 (6/11 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4/6 βολές, 7 ριμπάουντ), Τολιόπουλος 6 (1/2 δίποντα, 1/6 τρίποντα), Ντιμιτρίεβιτς 13 (2/4 δίποντα, 3/7 τρίποντα), Χατζηλάμπρου, Μποχωρίδης 1, Λίντελ 9 (3/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Χαραλαμπόπουλος 2, Αντετοκούνμπο Κ. 2, Αντετοκούνμπο Θ. 2, Μπιρτς 8 (2/2 δίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ), Μοκόκα 7 (1/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/5 βολές, 4 ριμπάουντ).

ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ (Τζόρτζεβιτς): Ριντ 17 (7/10 δίποντα, 3/3 βολές), Αβράμοβιτς 4, Ινγκλς 5 (6 ριμπάουντ), Χαλταλί 3 (5 ριμπάουντ), Φλιν 25(4/9 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 5/6 βολές, 2 ασίστ), Μάικ 17 (2/3 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 1/2 βολές), Κάβανο 7 (1/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Πονίτκα, Γουίλιαμς 4 (10 ριμπάουντ), ΝτιΛέο 6 (2/3 τρίποντα).