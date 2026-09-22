Σάκκαρη: Άνετη πρόκριση στις «16» του Singapore Open

Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Singapore Open η Μαρία Σάκκαρη (Νο.33), καθώς ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Λίντα Φρουχβίρτοβα (Νο.177) με 2-0 σετ (6-4, 6-1).

Η Ελληνίδα τενίστρια βρέθηκε από νωρίς πίσω με 0-2 στο πρώτο σετ, όμως σταδιακά ανέβασε την απόδοσή της και βρήκε τον ρυθμό της. Η Σάκκαρη κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να πάρει το πρώτο σετ με 6-4, ολοκληρώνοντάς το με winner.

Στο δεύτερο σετ η 31χρονη ήταν απόλυτη κυρίαρχος. Με επιθετικό παιχνίδι και χωρίς να αφήσει περιθώρια στην Τσέχα, επικράτησε με 6-1 και «σφράγισε» με εμφατικό τρόπο την πρόκρισή της.

Στη φάση των «16» η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει τη Νάο Χιμπίνο (Νο.190) την Πέμπτη (24/09). Η Γιαπωνέζα πήρε την πρόκριση απέναντι στην Κριστίνα Μλαντένοβιτς, επικρατώντας με 2-1 σετ (7-5, 3-6, 6-4).