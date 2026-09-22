Παρελθόν από τον Πανσερραϊκό ο Βοσνιάδης - Αναλαμβάνει ο Γεωργιάδης

Ο Αλέκος Βοσνιάδης είχε πανηγυρίσει διαδοχικές ανόδους με Athens Kallithea, ΑΕΛ και Καλαμάτα, δεν κατάφερε να ξεκινήσει με τον ίδιο τρόπο τη θητεία του στις Σέρρες. Μετά την ήττα με 2-1 από την Athens Kallithea είχε εκφράσει στους ποδοσφαιριστές του την πρόθεσή του να αποχωρήσει, χωρίς ωστόσο να υποβάλει επίσημα την παραίτησή του στη διοίκηση.

Παρά τα σενάρια περί παραμονής του, η συνάντηση της Τρίτης με τον μεγαλομέτοχο της ομάδας, Τάσο Καζία, είχε ως αποτέλεσμα να πέσουν οι τίτλοι τέλους στη συνεργασία των δύο πλευρών.

Ο απολογισμός του Βοσνιάδη στον Πανσερραϊκό ήταν 1 νίκη, 2 ήττες στη Superbet League 2 και αντίστοιχα 1 νίκη και 2 ήττες στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» γνώρισαν βαριά ήττα με 8-1 από την ΑΕΚ στη League Phase του Κυπέλλου, ενώ ακολούθησε η ήττα με 2-1 από την Athens Kallithea στο «Ελ Πάσο», αποτέλεσμα που τους άφησε έξι βαθμούς μακριά από την κορυφή.

Η αποχώρηση του Βοσνιάδη ανοίγει πλέον τον δρόμο για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Κώστα Γεωργιάδη. Ο Έλληνας προπονητής αποχώρησε από τον Πανθρακικό και έχει ήδη έρθει σε συμφωνία με τον Πανσερραϊκό, προκειμένου να αποτελέσει τον διάδοχο του Βοσνιάδη στον πάγκο.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Αλέκο Βοσνιάδη. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο».