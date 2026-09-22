Ρεάλ Μαδρίτης: Σοβαρό διάστρεμμα ο Βαλβέρδε - Εκτός για τρεις με έξι εβδομάδες

Έντονος είναι ο προβληματισμός στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά το ντέρμπι της πόλης απέναντι στην Ατλέτικο, όχι μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά και για τον τραυματισμό του Φεντερίκο Βαλβέρδε.

Ο Ουρουγουανός μέσος τραυματίστηκε στον αστράγαλο έπειτα από φάουλ του Λι Κανγκ-Ιν, σε μια φάση που προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά των «Μερένγκες». Οι άνθρωποι της Ρεάλ είχαν εκφράσει παράπονα και για ακόμη ένα σκληρό μαρκάρισμα, αυτό του Ρομέρο, θεωρώντας πως και οι δύο φάσεις θα μπορούσαν να έχουν τιμωρηθεί αυστηρότερα.

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο Βαλβέρδε υπέστη διάστρεμμα τρίτου βαθμού στον αστράγαλο, γεγονός που αναμένεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για σημαντικό χρονικό διάστημα, από τρεις έως έξι εβδομάδες.