Βεζένκοφ: «Η κατάκτηση της Ευρωλίγκας ήταν το όνειρό μας» - Τι είπε για Μοντέρο

Λίγο πριν από την επιστροφή της EuroLeague στη δράση, ο Σάσα Βεζένκοφ βρέθηκε στο επίκεντρο του αφιερώματος της διοργάνωσης, με τον φόργουορντ του Ολυμπιακού να μιλά τόσο για τις στιγμές που σημάδεψαν την περασμένη σεζόν όσο και για την επόμενη ημέρα των Πειραιωτών.

Η κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου αποτελεί φυσικά σημείο αναφοράς, με τον Βεζένκοφ να ανατρέχει στην πορεία που οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κορυφή της Ευρώπης και στις εμπειρίες που έζησε η ομάδα στη διάρκεια της περσινής αγωνιστικής περιόδου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Μοντέρο, ο οποίος επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά όσα ανέφερε

Για την κατάκτηση της Euroleague: «Αναμνήσεις. Τρομερή βραδιά, τρομερό τριήμερο για εμάς. Η κατάκτηση της Euroleauge ήταν ο στόχος μας, το όνειρό μας. Τελικά τα καταφέραμε. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Αυτό είναι το καλό με τον αθλητισμό. Κανείς δεν θυμάται το παρελθόν. Κανείς δεν ξέρει ποιο θα είναι το μέλλον. Οπότε πρέπει να ζεις στο παρόν. Είναι καλό για την κληρονομιά μας, για το όνομά μας, αλλά πρέπει να παλέψουμε ξανά».

Για την υπογραφή του Γιαν Μοντέρο: «Ο τρόπος που παίζει, κάνει τα πάντα να φαίνονται εύκολα. Πέρσι ήταν η πρώτη του σεζόν στην Euroleague και έδειξε τόσα πολλά. Ήρθε να μας βοηθήσει και να τον βοηθήσουμε. Φέρνει κάτι διαφορετικό».