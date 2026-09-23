Παναθηναϊκός AKTOR: Η τελευταία προπόνηση του Ναν στην Αμερική πριν την επιστροφή του

Στην Αθήνα αναμένεται να επιστρέψει ο Κέντρικ Ναν, προκειμένου να περάσει στο τελευταίο και κρίσιμο στάδιο της αποθεραπείας του μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο γόνατο.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης που πραγματοποιούσε στην Αμερική. Από την πρώτη στιγμή, ωστόσο, ξεκίνησε εντατική δουλειά με στόχο να ξεπεράσει το πρόβλημα και να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο σύντομα στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

Το τελευταίο διάστημα ο Ναν ανέβασε σημαντικά την ένταση του προγράμματός του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, δουλεύοντας σκληρά προκειμένου να αφήσει πίσω του τον τραυματισμό.

Μάλιστα, όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο, ο σταρ του Παναθηναϊκού AKTOR συνέχισε με ιδιαίτερη ένταση το πρόγραμμα αποθεραπείας του τις τελευταίες ημέρες της παραμονής του στην Αμερική.