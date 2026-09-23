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ΠΑΟΚ: Φιλικό με Λεβαδειακό στη Νέα Μεσημβρία

Τον Λεβαδειακό θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα την μεθεπόμενη Παρασκευή (02/10) στη Νέα Μεσημβρία. 

ΠΑΟΚ: Φιλικό με Λεβαδειακό στη Νέα Μεσημβρία
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Ένα φιλικό παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα προγραμμάτισε ο ΠΑΟΚ κατά τη διάρκεια της διακοπής, με τον Λεβαδειακό να αποτελεί τον αντίπαλό του.

Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, με την έναρξη να έχει οριστεί στις 12:00.

Το παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί λίγες ημέρες μετά την επιστροφή των «ασπρόμαυρων» στις προπονήσεις και θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία κόσμου.

Μέσα από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ο ΠΑΟΚ θα έχει την ευκαιρία να διατηρήσει τον αγωνιστικό και φυσικό του ρυθμό, ενόψει της επιστροφής στις επίσημες υποχρεώσεις.

Η επανέναρξη των αγώνων θα βρει τους Θεσσαλονικείς να υποδέχονται την Καλαμάτα στις 12 Οκτωβρίου.

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