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Μπόνγκα: «Έχουμε την ευκαιρία να κατακτήσουμε την EuroLeague»

Ο Ίζακ Μπόνγκα μίλησε στη Media Day ενόψει της πρεμιέρας του Παναθηναϊκού AKTOR με την Παρί και αναφέρθηκε στους στόχους της ομάδας, τη δύναμη της έδρας και την προσαρμογή του.

Γιάννης Κουβόπουλος

Μπόνγκα: «Έχουμε την ευκαιρία να κατακτήσουμε την EuroLeague»
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Με την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού AKTOR στην EuroLeague να πλησιάζει, ο Ίζακ Μπόνγκα μίλησε στη Media Day για τη νέα σεζόν και τις απαιτήσεις που υπάρχουν από την ομάδα.

Ο Γερμανός άσος στάθηκε στις υψηλές προσδοκίες που υπάρχουν για το «τριφύλλι», υπογραμμίζοντας πως η ομάδα διαθέτει την ποιότητα για να διεκδικήσει την κατάκτηση του τροπαίου. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία που έχει η παρουσία των φίλων του Παναθηναϊκού AKTOR, αλλά και στην προσωπική του προσαρμογή στη νέα ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ίζακ Μπόνγκα:

Για το γεγονός ότι οι General Managers της EuroLeague θεωρούν φαβορί τον Παναθηναϊκό AKTOR: «Έχουμε ξεκάθαρους στόχους. Προσωπικά, δεν θέλω να βλέπω μακριά στο μέλλον, αλλά έχω αυτοπεποίθηση πως έχουμε την ευκαιρία να κατακτήσουμε το τρόπαιο».

Για την Παρί: «Θα είναι καλό τεστ, καλό πρώτο ματς. Παίζει γρήγορα, παίρνει πολλά σουτ. Πρέπει να ματσάρουμε την ενέργειά της, αλλά ταυτόχρονα να παίξουμε το παιχνίδι μας».

Για το ενδεχόμενο ο Παναθηναϊκός AKTOR να κάνει το 7/7 στην έδρα του: «Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον. Είναι καλό ότι έχουμε 7 ματς στην έδρα μας, ότι έχουμε αυτούς τους οπαδούς και την ενέργεια. Εμένα πάντα μου δίνει έξτρα ενέργεια το να παίζω σε ένα τέτοιο γήπεδο με τόσο παθιασμένους οπαδούς».

Για το στοιχείο που τον έχει δυσκολέψει περισσότερο μέχρι τώρα: «Η προσαρμογή. Είναι καλό ότι ξέρω τον προπονητή και τον βοηθό. Αλλά πρέπει να προσαρμοστώ στους συμπαίκτες μου. Όλοι είμαστε επαγγελματίες και με κάθε προπόνηση και ματς μαθαίνουμε ο ένας τον άλλον. Αλλά παίρνει χρόνο».

Για την παρουσία των Γάλλων στα αποδυτήρια: «Δουλεύω τα γαλλικά μου. Είναι ωραίο που έχουμε παίκτες από διαφορετικές εθνικότητες».

Για τον διαγωνισμό τριπόντων από το κέντρο με τον Γιαμπουσέλε: «Απλά σουτάρουμε. Έβαλα ένα, νόμιζα ότι κέρδισα, αλλά μετά με ισοφάρισε».

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