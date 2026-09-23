Βαλένθια: Ανακοινώθηκε επίσημα ο Αγκίρε

Νέα σελίδα ανοίγει η Βαλένθια στην τεχνική της ηγεσία, καθώς ανακοίνωσε και επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Χαβιέ Αγκίρε.

Ο 67χρονος Μεξικανός τεχνικός αναλαμβάνει τα ηνία της ισπανικής ομάδας, διαδεχόμενος τον Κάρλος Κορμπεράν, ο οποίος αποχώρησε από τον πάγκο των «νυχτερίδων» το προηγούμενο διάστημα.

Ο Αγκίρε καλείται να αλλάξει την εικόνα της Βαλένθιας, η οποία μετά τις επτά πρώτες αγωνιστικές της φετινής σεζόν έχει συγκεντρώσει μόλις τέσσερις βαθμούς.

Το ειδικό συμβόλαιο του Αγκίρε

Η συμφωνία των δύο πλευρών περιλαμβάνει και έναν σημαντικό όρο. Συγκεκριμένα, εφόσον ο Μεξικανός προπονητής οδηγήσει τη Βαλένθια στην εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου στο τέλος της σεζόν, το συμβόλαιό του προβλέπει αυτόματη παραμονή του στην τεχνική ηγεσία.

Ο Αγκίρε διαθέτει σημαντική εμπειρία από το ισπανικό ποδόσφαιρο, έχοντας καθίσει στο παρελθόν στους πάγκους των Ατλέτικο Μαδρίτης, Σαραγόσα, Οσασούνα και Εσπανιόλ.

Πλέον, ο έμπειρος τεχνικός επιστρέφει στη LaLiga, με πρώτο στόχο να βελτιώσει τη βαθμολογική θέση της Βαλένθιας και να διεκδικήσει μέχρι το τέλος της σεζόν την έξοδο στην Ευρώπη.