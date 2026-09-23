Ομπράντοβιτς: «Πάντα σημαντικό το πρώτο παιχνίδι της σεζόν - Έτοιμοι Ρογκαβόπουλος και Μωραΐτης»

O Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε στα media την παραμονή της πρεμιέρας του Παναθηναϊκός AKTOR στην Euroleague, απέναντι στην Παρί (24/09, 21:15) στο Telekom Center Athens.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού που επέστρεψε στο «σπίτι» του έπειτα από 14 χρόνια, αναφέρθηκε στην ετοιμότητα των παικτών του, στους τραυματίες και τις απουσίες που καλείται να διαχειριστεί, ενώ σχολίασε και την επιστροφή του στον σύλλογο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

“Η κατάσταση στην προετοιμασία ήταν όπως ήταν με τραυματίες και παίκτες στις εθνικές ομάδες. Παίξαμε φιλικά παιχνίδια, είμαι πολύ χαρούμενος από τον τρόπο που παλέψαμε. Όλοι μαζί κάναμε προπονήσεις δέκα μέρες, χωρίς να υπολογίζω τους τραυματίες. Κανείς δεν είναι 100%, αλλά έχουμε παιχνίδια μπροστά μας και οι παίκτες προτιμούν τα παιχνίδια από τις προπονήσες.

Είναι παιχνίδι μπάσκετ, πρέπει να προετοιμάσουμε τους εαυτούς μας και να παλέψουμε όπως το ματς με τον ΠΑΟΚ. Έχουμε πολλές πληροφορίες για την Παρί, έπαιξαν και το Σούπερ Καπ. Πολύ τρανζίσιον, πολλά τρίποντα”.

Για τον Ρογκαβόπουλο και τον Μωραΐτη: “Ο Ρογκαβόπουλος προπονείται από τη Δευτέρα και ο Μωραΐτης θα είναι έτοιμος”.

Για τους υπόλοιπους: “Δεν ξέρουμε ακόμη. Δεν είναι έτοιμοι να προπονηθούν με την ομάδα, χρειάζονται χρόνο, θα δούμε πόσο”.

Για τους Γάλλους στην ομάδα: “Υπάρχουν τέσσερις Γάλλοι και ο Μπάντιο μιλά γαλλικά, οπότε έχουν ξεχωριστή σύνδεση”.

Για το αν βάζουν ίδια μουσική: “Είναι ερώτηση για αυτούς, γιατί εγώ δεν πηγαίνω στα αποδυτήρια”.

Για το αν είναι ξεχωριστό το πρώτο παιχνίδι λόγω της επιστροφής του: “Το πρώτο παιχνίδι της Ευρωλίγκας σε κάθε σεζόν είναι ξεχωριστό. Τα προσωπικά πράγματα δεν είναι σημαντικά. Το μυαλό μου είναι να προετοιμάσω το παιχνίδι. Η συγκέντρωσή μου είναι στο παιχνίδι”.

Για τον Γιαμπουσέλε και τον Λεσόρ: “Πάντα είναι καλό να έχεις μέσα στην ομάδα άτομα που γνωρίζονται μεταξύ τους”.