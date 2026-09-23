Παναθηναϊκός AKTOR: Επιστροφή Ρογκαβόπουλου στις προπονήσεις

Ο Έλληνας φόργουορντ είχε αποχωρήσει με πρόβλημα τραυματισμού από το φιλικό προετοιμασίας του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στο Μαρούσι και έπειτα από τις εξετάσεις που είχε υποβληθεί είχε διαπιστωθεί πως ταλαιπωρούνταν από θλάση.

Άμεσα, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος είχε ξεκινήσει πρόγραμμα αποθεραπείας και την Τετάρτη (23/09) πάτησε κανονικά το glass floor του «Telekom Center Athens» και μετείχε στο πρόγραμμα της τελευταίας προπόνησης πριν τον αγώνα με την Παρί.

Την Πέμπτη (24/09) ο Παναθηναϊκός AKTOR ξεκινά τις υποχρεώσεις του στην Euroleague καθώς υποδέχεται τους Γάλλους και ενώπιον των οπαδών του θέλει να ξεκινήσει με το… δεξί τον δρόμο για την κούπα.