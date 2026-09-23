Στίβος: Θλίψη - Πέθανε ο Γιώργος Λεμονής, παλιός πρωταθλητής σφαιροβολίας

Ο παλιός πρωταθλητής της σφαιροβολίας άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 83 ετών, έχοντας αφήσει το αποτύπωμά του στο άθλημα, με κορυφαίες επιδόσεις τη δεκαετία του ’60 και του ’70, τόσο στην Ελλάδα, όσο και το εξωτερικό.

Μάλιστα, ο ΣΕΓΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Γιώργου Λεμονή. Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό κλασικό αθλητισμό. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο παλιός πρωταθλητής της σφαιροβολίας, Γιώργος Λεμονής.

Ο εκλιπών διακρίθηκε με τις επιδόσεις του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τη δεκαετία του ’60 και στις αρχές του ’70 και μετείχε ως μέλος της εθνικής ομάδας σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις

Γεννήθηκε στον Πειραιά στις 12 Απριλίου 1943 και ξεκίνησε να ασχολείται με τη σφαιροβολία το 1958 στο σύλλογο του Ολυμπιακού με πρώτο προπονητή τον Τάκη Βεντίκο.

Το 1962 με 15.17 κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων. Επόμενος προπονητής του ήταν ο Σωτήρης Τσέκος με την καθοδήγηση του οποίου έριξε 16.16 το 1966 και 16.74 το 1967.

Το 1968 κέρδισε τον πρώτο του από τους τέσσερις πανελλήνιους τίτλους, ήταν 3ος στους Βαλκανικούς και ρίχνοντας 17.89 συμπεριλήφθηκε στην Ολυμπιακή ομάδα που πήρε μέρος στο Μεξικό το 1968. Εκεί ήταν 17ος με 16.43.

Το 1969 κέρδισε στους Βαλκανικούς και στους Πανελλήνιους και αγωνίστηκε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο στάδιο Καραϊσκάκη όπου κατατάχθηκε 21ος με 17.38.

Το 1970 αναδείχτηκε και πάλι πανελληνιονίκης, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στους Βαλκανικούς και ανέβασε το ρεκόρ του στα 17.96.

Το ατομικό του ρεκόρ, 18.37 το σημείωσε το 1972, χρονιά που κέρδισε για τελευταία φορά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Εδώ και αρκετά χρόνια ζούσε μόνιμα στον Αστακό της Αιτωλοακαρνανίας όπου διατηρούσε ξενοδοχειακή επιχείρηση.

Η Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα και σύσσωμο το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας εκφράζουν τη θλίψη τους για την απώλεια του Γιώργου Λεμονή και τα ειλικρινά συλλυπητήριά τους προς τους οικείους τους».