Μπασκόνια: Οριστικά χωρίς Λεν κόντρα στον Ολυμπιακό - Η επιβεβαίωση από Γκαλμπιάτι

Με τον Ολυμπιακό απέναντί της ξεκινά τις υποχρεώσεις της στη νέα σεζόν της EuroLeague η Μπασκόνια, η οποία θα υποδεχθεί τους «ερυθρόλευκους» στην «Buesa Arena» την Πέμπτη (24/9, 21:30).

Η ισπανική ομάδα αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στη θέση του σέντερ, καθώς για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό ο Πάολο Γκαλμπιάτι θα έχει ουσιαστικά μία διαθέσιμη επιλογή. Συγκεκριμένα, ο Κένεθ Φαρίντ αναμένεται να είναι ο μοναδικός σέντερ στη διάθεση του 42χρονου τεχνικού.

Ο Γκαλμπιάτι ρωτήθηκε για την κατάσταση του Άλεξ Λεν και ξεκαθάρισε πως ο Ουκρανός δεν θα συμπεριληφθεί στη 12άδα για την πρεμιέρα. Όπως ανέφερε, η αποστολή θα είναι ίδια με εκείνη που είχε χρησιμοποιηθεί στον ημιτελικό του ισπανικού Super Cup απέναντι στην Μπανταλόνα.

Ο Λεν είχε υπογράψει με την Μπασκόνια στις 14 Σεπτεμβρίου, ωστόσο ήδη έχουν κάνει την εμφάνισή τους σκέψεις για την αποδέσμευσή του.

Γκαλμπιάτι: «Τρομερή ομάδα ο Ολυμπιακός»

Ο τεχνικός της Μπασκόνια αναφέρθηκε και στον αντίπαλο της πρεμιέρας, μιλώντας με θετικά λόγια για τον Ολυμπιακό και τις κινήσεις που έκανε στο ρόστερ του.

«Είναι τρομερή ομάδα. Υπέγραψαν τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και τον Μοντέρο, προσέθεσαν τον Εντζάι, τρομερός αθλητής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκαλμπιάτι.

Όσον αφορά την προσέγγιση της αναμέτρησης, ο Ιταλός προπονητής τόνισε πως η ομάδα του θα πρέπει να ανταποκριθεί σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού, ενώ ξεκαθάρισε πως στόχος της Μπασκόνια είναι η νίκη.

«Πρέπει να πάρουμε τα ριμπάουντ, να αμυνθούμε, να μοιράσουμε την μπάλα, να σκοράρουμε και να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι. Ο αγώνας μας βοηθάει να έχουμε μία εικόνα και βίντεο ώστε να βελτιωθούν οι παίκτες. Θέλουμε να κερδίσουμε, δεν πάμε για να παίξουμε».