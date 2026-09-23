Αχιλλέας Μπέος: Κατέθεσε μήνυση κατά Τζήλου και Πολυχρόνη για παράνομο στοιχηματισμό (video)

Μήνυση κατά των διαιτητών Τζήλου και Πολυχρόνη κατέθεσε το πρωί της Τετάρτης (23/9) ο Αχιλλέας Μπέος κατηγορώντας τους για παράνομο στοιχηματισμό.

Αχιλλέας Μπέος: Κατέθεσε μήνυση κατά Τζήλου και Πολυχρόνη για παράνομο στοιχηματισμό (video)
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Πράξη όσα είχε αναφέρει τις προηγούμενες ημέρες, με αφορμή τη διαιτησία στην αναμέτρηση του Βόλου με την ΑΕΚ έκανε ο Αχιλλέας Μπέος.

Ο δήμαρχος της πόλης βρέθηκε στα δικαστήρια Βόλου το πρωί της Τετάρτης (23/9) και κατέθεσε μήνυση κατά των διαιτητών Τζήλου και Πολυχρόνη, τους οποίους κατηγορεί για παράνομο στοιχηματισμό.

Ο Μπέος κατονόμασε τους δύο διαιτητές ως «κύριους συντελεστές του εγκλήματος», που συντελέστηκε στο Πανθεσσαλικό στον αγώνα ΝΠΣ Βόλος-ΑΕΚ και σημείωσε ότι με εξώδικό του ζητά από την ΕΠΟ να τους αφαιρέσει από τους πίνακες διαιτητών, έως ότου ξεκαθαρίσει η υπόθεση.

Οι δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου:

«Σήμερα βρίσκομαι εδώ, όπως είχα προαναγγείλει γι’ αυτό το έγκλημα που έγινε εις βάρος του ελληνικού ποδοσφαίρου και εις βάρος του Βόλου, το οποίο έχει ονοματεπώνυμο. Είναι ο Τζήλος και ο άλλος που ξεχνάω το όνομά του, τον Πολυχρόνη. Πολυχρόνης όνομα και πράμα.

Υποβάλλω μία μήνυση, γιατί πραγματικά με αυτά που έχουν ακουστεί και πλέον αγγίζουν την πραγματικότητα με αυτά που είδαμε, ότι εμπλέκονται σε παράνομο στοιχηματισμό.

Είναι δηλαδή οι κύριοι συντελεστές αυτού του εγκλήματος που έγινε, κι έχουν συμμετοχή σε αυτό το μεγάλο έγκλημα. Ζητάω ταυτόχρονα να διαβιβαστεί η δικογραφία στον Άρειο Πάγο και στον Εισαγγελέα που ασχολείται με τον παράνομο στοιχηματισμό. Στη συγκεκριμένη μήνυση αναφέρω ότι είναι ξεκάθαρος ο δόλος. Με εξώδικό μου προς την ΕΠΟ ζητώ οι συγκεκριμένοι διαιτητές να βγουν από τους πίνακες, μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση, γιατί εάν δεν βγουν, συμμετέχουν κι αυτοί σε ένα μεγάλο αδίκημα.

Δεν μπορεί από τη στιγμή που η ιστορία αυτή είναι εν εξελίξει αυτοί να σφυρίζουν και να καθορίζουν τις τύχες ομάδων και ιστοριών ολόκληρων».

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