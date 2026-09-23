«Βόμβα» από την ΕΕΑ: Δεν πήρε πιστοποιητικό συμμετοχής για την GBL ο Προμηθέας

Η συμμετοχή του Προμηθέα Πάτρας στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL είναι στον «αέρα», καθώς η ΕΕΑ δεν του χορήγησε πιστοποιητικό συμμετοχής. 

«Βόμβα» από την ΕΕΑ: Δεν πήρε πιστοποιητικό συμμετοχής για την GBL ο Προμηθέας
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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, μετά και τις αποφάσεις της ΕΕΑ για τον ρόλο του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, στον Προμηθέα.

Όπως ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τετάρτης (23/9) η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η ομάδα της Πάτρας δεν πήρε πιστοποιητικό συμμετοχής.

Κάτι που σημαίνει πως ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ θα αποφασίσει το επόμενο διάστημα για το ποια θα είναι η τιμωρία του Προμηθέα.

Την ίδια ώρα, ΚΑΕ ΑΕΚ, ΚΑΕ Δόξα Λευκάδας και ΚΑΕ Καρδίτσας, έλαβαν κανονικά τις πιστοποιήσεις τους.

Το δελτίο Τύπου

«Έλεγχος δικαιολογητικών για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού του άρθρου77Α παρ. 3 ν. 2725/99, όπως ισχύει, στις ΚΑΕ.

Η Επιτροπή χορήγησε πιστοποιητικό στις κάτωθι ΚΑΕ:

ΚΑΕ ΑΕΚΚΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣΚΑΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Η Επιτροπή δεν χορηγεί πιστοποιητικό στην ΚΑΕ:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ».

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