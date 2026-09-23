Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Μπάντιο το «χλάτσωσε» από το κέντρο και τον πήραν στο κυνήγι - Βίντεο

Ένα ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο προέκυψε από την προπόνηση του Παναθηναϊκού AKTOR στη media day μια μέρα πριν την πρεμιέρα των «Πράσινων» στη Euroleague απέναντι στην Παρί (24/09, 21:15) την οποία θα υποδεχθεί στο Telekom Center Athens.

Οι παίκτες σούταραν με τη σειρά από το κέντρο με τον Μπράνκου Μπάντιο να κάνει το «λάθος» να ευστοχήσει με τους συμπαίκτες του αρχικά να ξεσπούν σε γέλια και στη συνέχεια να τον... κυνηγούν.

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/p/DdoGF-qOxy0/

Το μικρό αυτό πείραγμα στην προπόνηση του Παναθηναϊκού αποδεικνύει το οικογενειακό κλίμα που επικρατεί στην ομάδα, καθώς και τις πολύ καλές και φιλικές σχέσεις που υπάρχουν στα αποδυτήρια του «Τριφυλλιού»