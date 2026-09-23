Άρσεναλ: «Δένει» τον Ράις με νέο συμβόλαιο μέχρι το 2030

Έτοιμη να «δέσει» τον Ντέκλαν Ράις για πολλά ακόμη χρόνια είναι η Άρσεναλ, καθώς οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για την υπογραφή νέου συμβολαίου.

Όπως αναφέρει ο αγγλικός Τύπος, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον διεθνή Άγγλο μέσο και τη διοίκηση των «κανονιέρηδων» έχουν προχωρήσει σημαντικά. Οι τελικές λεπτομέρειες απομένουν προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμφωνία και να υπάρξει η επίσημη ανακοίνωση.

Η Άρσεναλ θέλει να εξασφαλίσει την παραμονή του Ράις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, παρά το γεγονός ότι το υπάρχον συμβόλαιό του έχει ισχύ έως το 2028.

Οι «κανονιέρηδες» διατηρούν ούτως ή άλλως οψιόν για την επέκταση της συνεργασίας τους με τον 27χρονο μέσο για ακόμη έναν χρόνο. Ωστόσο, η πρόθεση της διοίκησης είναι να μην περιμένει μέχρι την ενεργοποίηση της συγκεκριμένης ρήτρας, αλλά να προσφέρει από τώρα στον ποδοσφαιριστή νέο και πολυετές συμβόλαιο.

Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία με τους όρους που έχουν γίνει γνωστοί, ο Ράις θα παραμείνει στο Λονδίνο τουλάχιστον μέχρι το 2030.

Παράλληλα, θα γίνει ο τρίτος βασικός ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ που θα επεκτείνει τη συνεργασία του με τον σύλλογο, μετά τους Μπουκάγιο Σάκα και Μάρτιν Όντεγκααρντ.