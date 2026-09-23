Εθνική Ελλάδας: Έφτασε στο Βελιγράδι η αποστολή - Το πρόγραμμα πριν την πρεμιέρα με τη Σερβία

Στη σερβική πρωτεύουσα βρίσκεται η αποστολή της «γαλανόλευκης», η οποία ταξίδεψε στη χώρα της βαλκανικής χερσονήσου ενόψει της πρώτης της αναμέτρησης στη διοργάνωση της UEFA.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα χρειάστηκε περίπου μιάμιση ώρα για να ολοκληρώσει το ταξίδι του και έφτασε στο Βελιγράδι, όπου οι καιρικές συνθήκες που συνάντησε ήταν παρόμοιες με εκείνες που επικρατούν στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα της γαλανόλευκης περιλαμβάνει προπόνηση στο Στάδιο «Ράικο Μίτιτς», όπου θα διεξαχθεί και η αναμέτρηση με τη Σερβία. Η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για τις 20:30 ώρα Ελλάδας.

Νωρίτερα, στις 19:45, θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη Τύπου ενόψει της πρεμιέρας στο Nations League.