ΑΕΚ: Επένδυση με Ζερβό – Δανεικός στην Νήαρ Ηστ

Σε μία κίνηση με το βλέμμα στο μέλλον προχώρησε η ΚΑΕ ΑΕΚ, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Δημήτρη Ζερβού.

Οι «κιτρινόμαυροι» ανακοίνωσαν την Τετάρτη (23/09) την απόκτηση του 20χρονου γκαρντ, ο οποίος αγωνιζόταν την περασμένη σεζόν στην ΑΓΕΧ και συμμετείχε σε μέρος της φετινής προετοιμασίας της ΑΕΚ.

Ο Ζερβός, που αγωνίζεται στη θέση του γκαρντ και έχει ύψος 1,85μ., δεν θα παραμείνει άμεσα στο ρόστερ της ΑΕΚ, καθώς αποφασίστηκε να παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού στη Νήαρ Ηστ για μία αγωνιστική περίοδο.

Η σχετική ανακοίνωση της ΑΕΚ αναφέρει:

«Η AEK BC ανακοινώνει, ότι απέκτησε τα δικαιώματα του αθλητή Δημήτρη Ζερβού (20 χρ., 1μ.85), ο οποίος κατά την περασμένη περίοδο αγωνιζόταν στην ΑΓΕΧ. Ο αθλητής, που συμμετείχε σε μέρος της εφετινής προετοιμασίας της ΑΕΚ, παραχωρείται με τη μορφή δανεισμού στη Νήαρ Ηστ».