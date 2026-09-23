Μαρία Σάκκαρη: Πότε είναι ο αγώνας με την Νάο Χιμπίνο στους «16» του Singapore Open

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει την πορεία της στη Σιγκαπούρη και θα αντιμετωπίσει τη Νάο Χιμπίνο στη φάση των «16» το μεσημέρι της Πέμπτης (24/09).

Μαρία Σάκκαρη: Πότε είναι ο αγώνας με την Νάο Χιμπίνο στους «16» του Singapore Open
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Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο απλό του Singapore Open η Μαρία Σάκκαρη, καθώς ξεπέρασε το εμπόδιο της Λίντα Φρουχβίρτοβα με 2-0 σετ, επικρατώντας με 6-4, 6-1 games.

Η Ελληνίδα τενίστρια πήρε έτσι το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης, όπου θα βρει απέναντί της τη Νάο Χιμπίνο. Η Γιαπωνέζα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Νο190 της παγκόσμιας κατάταξης της WTA.

Η αναμέτρηση δεν θα είναι η πρώτη μεταξύ των δύο αθλητριών, καθώς έχουν ήδη συναντηθεί δύο φορές στο παρελθόν στο απλό, το 2020 και το 2024. Παράλληλα, έχουν βρεθεί αντιμέτωπες και σε αγώνα μεικτού διπλού τον Ιανουάριο του 2026.

Η πρώτη τους μονομαχία στο απλό πραγματοποιήθηκε το 2020, στον δεύτερο γύρο του Australian Open. Η Σάκκαρη πήρε τότε τη νίκη με 2-0 σετ, επικρατώντας με 7-6(4), 6-4 games.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, οι δύο τενίστριες διασταύρωσαν ξανά τις ρακέτες τους στο Australian Open, αυτή τη φορά στον πρώτο γύρο. Η Ελληνίδα επικράτησε εκ νέου με 2-0 σετ, με 6-4, 6-1 games.

Η πιο πρόσφατη συνάντησή τους έγινε τον Ιανουάριο του 2026, αλλά όχι στο απλό. Στο πλαίσιο του United Cup, Σάκκαρη και Χιμπίνο αγωνίστηκαν στο διπλό, με την Ελληνίδα να έχει συμπαίκτη τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Γιαπωνέζα τον Γιασουτάκα Ουτσιγιάμα. Η Ελλάδα επικράτησε με 2-0 σετ, 6-2, 6-3.

Με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά

Πλέον, οι δύο αθλήτριες θα τεθούν ξανά αντιμέτωπες, αυτή τη φορά στο 500άρι τουρνουά της Σιγκαπούρης, με το εισιτήριο για τα προημιτελικά να αποτελεί το ζητούμενο.

Η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη με τη Χιμπίνο θα κλείσει το πρόγραμμα της Πέμπτης (24/9) στο κεντρικό κορτ. Η έναρξή της αναμένεται μετά τις 15:00 ώρα Ελλάδας, καθώς προηγείται η αναμέτρηση της Τατιάνα Προζόροβα με την Αλεξάντρα Εάλα, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 13:30.

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