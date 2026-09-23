Μίλερ-ΜακΙντάιρ: «Περιμένουμε μια ομάδα πολύ επιθετική, να ανεβάσουμε την αμυντική μας ένταση»

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στη EuroLeague απέναντι στην Μπασκόνια (24/09, 21:30), με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ να επιστρέφει στη Βιτόρια ως αντίπαλος της πρώην ομάδας του.

Κατά την αναχώρηση των «ερυθρόλευκων» από το «Ελ. Βενιζέλος», ο Αμερικανός γκαρντ αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στην Μπασκόνια, ευχαριστώντας τον ισπανικό σύλλογο για την ευκαιρία που του έδωσε να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Παράλληλα, τόνισε πως αποτελεί πάντα ξεχωριστή εμπειρία για τον ίδιο να αγωνίζεται μπροστά στο κοινό της Βιτόρια.

Όσα δήλωσε:

Για το συναίσθημά του που επιστρέφει στην Βιτόρια για την πρεμιέρα της Euroleague:

«Είμαι πάντα ενθουσιασμένος όταν πηγαίνω στη Βιτόρια. Είναι μια εκπληκτική πόλη, με φανταστικούς φιλάθλους και σπουδαία κουλτούρα, οπότε ανυπομονώ να τους δω όλους. Η Μπασκόνια ήταν η ομάδα που μου έδωσε την ευκαιρία να δείξω τις δυνατότητές μου στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης, γι’ αυτό θα είμαι για πάντα ευγνώμων. Όπως είπα, είναι πάντα ευλογία να επιστρέφω εκεί».

Για το τι περιμένει να αντιμετωπίσει απέναντι στην Μπασκόνια:

«Περιμένουμε μια ομάδα πολύ επιθετική, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Αυτό είναι το στυλ παιχνιδιού τους εδώ και καιρό. Καταλαβαίνουμε τι πρέπει να κάνουμε και ελπίζω να το εφαρμόσουμε στο γήπεδο».

Για το βαθμό προσαρμογής του στον Ολυμπιακό και αν νιώθει έτοιμος:

«Νιώθω έτοιμος. Ωστόσο, είναι ακόμα η αρχή της σεζόν. Όπως έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν, δεν έχει τόσο σημασία πώς ξεκινάς στην Euroleague -αν και προφανώς μετράει- αλλά πώς τελειώνεις. Θα χρειαστεί χρόνος για να προσαρμοστούν οι νέοι παίκτες στο σύστημα, αλλά και για τους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο που βρίσκονταν ήδη εδώ να συνηθίσουν τους νέους. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και το περνούν όλες οι ομάδες».

Για τις συζητήσεις μετά το Super Cup και την προετοιμασία της ομάδας:

«Πρέπει απλώς να ανεβάσουμε την αμυντική μας ένταση. Αυτό είναι το κλειδί. Επιθετικά είμαστε μια εξαιρετικά ταλαντούχα ομάδα, αλλά έχουμε μεγάλες δυνατότητες και στην άμυνα. Στα περισσότερα φιλικά της προετοιμασίας νικήσαμε χάρη στην επιθετική μας ισχύ, οπότε τώρα πρέπει να δουλέψουμε λίγο περισσότερο στην άμυνα και όλα θα πάνε καλά».