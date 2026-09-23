Ολυμπιακός: Σενάριο από Ιταλία για τον Λορέντσο Τοριάνι της Μίλαν

Η πρόσληψη του Νταβίδ Ροντρίγκεθ στην Κ19 του Ολυμπιακού φαίνεται πως έχει δημιουργήσει νέα μεταγραφικά σενάρια για τους Πειραιώτες. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκεται ο Λορέντσο Τοριάνι της Μίλαν, με δημοσίευμα από την Ιταλία να συνδέει τον νεαρό τερματοφύλακα με τον Ολυμπιακό Β.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «europacalcio.it», οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν την περίπτωση του 21χρονου γκολκίπερ, ο οποίος ενδέχεται να αποχωρήσει από τη Μίλαν. Το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, μάλιστα, συνδέεται με την παρουσία του Ροντρίγκεθ, ο οποίος γνωρίζει καλά τον ποδοσφαιριστή από την κοινή τους θητεία στην Κ19 των «ροσονέρι» τη σεζόν 2023-24.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, ο Τοριάνι θα μπορούσε αρχικά να ενταχθεί στον Ολυμπιακό Β, προκειμένου να ενισχύσει τη δεύτερη ομάδα του συλλόγου.

Ο Ιταλός τερματοφύλακας γεννήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2005, έχει ύψος 1,97 μ. και είναι μία φορά διεθνής με την Εθνική Ιταλίας U21. Προέρχεται από τις ακαδημίες της Μίλαν και έχει καταγράψει δύο συμμετοχές με την πρώτη ομάδα. Συγκεκριμένα, αγωνίστηκε στην εντός έδρας ήττα με 3-1 από τη Λίβερπουλ για τη League Phase τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους υπερασπίστηκε την εστία της Μίλαν στη νίκη με 6-1 επί της Σασουόλο για το Coppa Italia.

Το συμβόλαιο του Τοριάνι με τη Μίλαν έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2030, ενώ τη φετινή σεζόν βρίσκεται και στη λίστα της ιταλικής ομάδας για το Europa League. Η χρηματιστηριακή αξία του νεαρού τερματοφύλακα εκτιμάται στις 800.000 ευρώ.