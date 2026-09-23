ΑΕΚ: Σε διαδικασία επιστροφής ο Φλιώνης – Θέλουν χρόνο οι υπόλοιποι

Η ΑΕΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία της με προβληματικό τρόπο, όπως κύλησε σχεδόν στο σύνολό της. Λόγω των πολλών ζητημάτων με τραυματισμούς και απουσίες που προέκυψαν.

Αυτή τη στιγμή, ο Φλιώνης είναι πιο κοντά στην επιστροφή απ’ όλους. Ο Έλληνας γκαρντ ακολουθεί μέρος των προπονήσεων και μόλις μπει σε φουλ ρυθμούς, θα είναι σε θέση να υπολογίζεται από τον προπονητή.

Από τους υπόλοιπους, είναι χαρακτηριστικό πως ακόμη ακολουθούν θεραπευτική αγωγή οι Ουίλιαμς, Μπράουν, Φίζελ.