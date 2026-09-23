Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Στα «σχοινιά» ο Κάρικ, βασικός υποψήφιος ο Χάου

Το ξεκίνημα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη φετινή σεζόν είναι απογοητευτικό και τα «σύννεφα» πάνω από το Μάικλ Κάρικ έχουν αρχίσει να πυκνώνουν.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» γλίτωσαν στο τέλος στο ματς στο «Κρέιβεν Κότατζ» του Λονδίνου κόντρα στη Φούλαμ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής στην Premier League (1-1).

Η ομάδα του Αλβαρο Αρμπελόα προηγήθηκε με το αυτογκόλ του Λισάντρο Μαρτίνες (63'), κρατούσε στα χέρια της την πρώτη φετινή νίκη, αλλά ο Κούνια στο 89ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό σκορ και γλίτωσε την ομάδα του από την ήττα και τον Μάικλ Κάρικ από την τρίτη στη σειρά αποτυχία, για πρώτη φορά από την ημέρα που κάθησε στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων».

Η Γιουνάιτεντ πάντως έχει μόλις πέντε βαθμούς σε ισάριθμα παιχνίδια, ισοφαρίζοντας το χειρότερο ξεκίνημά της στην Premier League. Σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ, η μοναδική άλλη φορά που είχε μόλις πέντε βαθμούς στο ίδιο σημείο της σεζόν ήταν το 2014-15, με το φετινό ξεκίνημα να επιβεβαιώνει τις δυσκολίες της ομάδας.

Ο Κάρικ έχει στο διάστημα της διακοπής των πρωταθλημάτων τη δυνατότητα να δουλέψει για να λύσει τα αγωνιστικά προβλήματα και αν δεν τα καταφέρει μέχρι τα Χριστούγεννα τότε θα υπάρξουν εξελίξεις στο «Ολντ Τράφορντ».

Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ αν δεν μπορέσει μετά τη διακοπή να επαναφέρει την ομάδα στις νίκες, τότε η διοίκηση θα τού δείξει την πόρτα της εξόδου, με την ονοματολογία να έχει ήδη ξεκινήσει στο Μάντσεστερ.

Ακούγονται τα ονόματα των Γιούλιαν Νάγκελσμαν και Αντόνιο Κόντε, αλλά βασικός υποψήφιος θεωρείται ο Εντι Χάου, ο οποίος το καλοκαίρι παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία της Νιούκαστλ, μετά από κόντρα του με τη διοίκηση, σχετικά με τη μεταγραφική πολιτική της ομάδας της βόρειας Αγγλίας.