Με την πλάτη στον τοίχο ο Προμηθέας - Τα τρία σενάρια για το μέλλον του στη GBL

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, μετά και τις αποφάσεις της ΕΕΑ για τον ρόλο του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, στον Προμηθέα.

Όπως ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τετάρτης (23/9) η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η ομάδα της Πάτρας δεν πήρε πιστοποιητικό συμμετοχής.

Κάθε απόφαση της ΕΕΑ που έχει ως αντικείμενο την απόρριψη αίτησης χορήγησης ή την ανάκληση του πιστοποιητικού κοινοποιείται στην ΕΟΚ και στον ΕΣΑΚΕ για την επιβολή πειθαρχικής ποινής.

Στη συνέχεια, αρμόδιο όργανο για την επιβολή της εκάστοτε ποινής είναι ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ.

Ο κανονισμός του πρωταθλήματος στο άρθρο 61 αναλύει τι ποινές μπορεί να φέρει η μη χορήγηση πιστοποιητικού, με τα σενάρια να είναι τρία:

Μη συμμετοχή στο επικείμενο πρωτάθλημα Αφαίρεση 3 έως 5 βαθμών Αφαίρεση 5 έως 10 βαθμών

Αναλυτικά όσα αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του κανονισμού της λίγκας:

ΑΡΘΡΟ 61: ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΕΑ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 2725/11999

1. Κάθε απόφαση της ΕΕΑ, που έχει ως αντικείμενο την απόρριψη αίτησης χορήγησης ή την ανάκληση του πιστοποιητικού του άρθρου 77Α παρ. 3 του ν. 2725/1999, κοινοποιείται στην ΕΟΚ και στον ΕΣΑΚΕ για την επιβολή πειθαρχικής ποινής.

2. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή πειθαρχικής ποινής είναι το ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ, στο οποίο η υπόθεση παραπέμπεται είτε κατόπιν απόφασης του ΔΣ του ΕΣΑΚΕ ύστερα από έκθεση της ΕΕΑ είτε κατόπιν προσφυγής όποιου έχει έννομο συμφέρον. Η απόφαση του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ εκδίδεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την διαβίβαση της απόφασης του ΔΣ του ΕΣΑΚΕ ή την άσκηση προσφυγής και ισχύει και εκτελείται από την έκδοσή της.

3. Η μη χορήγηση ή ανάκληση του πιστοποιητικού του άρθρου 77Α παρ. 3 του ν. 2725/1999 για παραβίαση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 καθώς και για παραβίαση του άρθρου 78 παρ. 8Α σε συνδυασμό με το άρθρο 77 παρ. 7 του ν. 2725/19999 (μη κατάθεση της προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής) συνεπάγεται την επιβολή πειθαρχικής ποινής απαγόρευσης συμμετοχής στο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης ανδρών Α1 Εθνικής κατηγορίας. Αν η απόφαση της Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για τη μη χορήγηση ή την ανάκληση του πιστοποιητικού εκδοθεί πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος, η ΚΑΕ δεν δικαιούται να συμμετέχει στο Πρωτάθλημα και δεν λαμβάνει βαθμολογία ή θέση. Αν η άνω απόφαση για τη μη χορήγηση ή ανάκληση του πιστοποιητικού εκδοθεί κατά τη διάρκεια του τρέχοντος Πρωταθλήματος και μέχρι τη λήξη του, η ΚΑΕ αποβάλλεται από αυτό, δεν συμμετέχει στους υπόλοιπους αγώνες του Πρωταθλήματος, καταλαμβάνει την τελευταία θέση της τελικής κατάταξης του Πρωταθλήματος και υποβιβάζεται σε κατώτερη αγωνιστική κατηγορία, κατά τα αναλυτικώς οριζόμενα στο άρθρο 29 του Κανονισμού Αθλητικών Διοργανώσεων ΕΣΑΚΕ.

4. Η μη χορήγηση ή ανάκληση του πιστοποιητικού του άρθρου 77Α παρ. 3 του ν. 2725/1999 για οποιαδήποτε άλλη παράβαση που γίνεται με υπαιτιότητα οργάνων της ΚΑΕ πέραν της παραβίασης των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 καθώς και της παράβασης του άρθρου 78 παρ. 8Α σε συνδυασμό με το άρθρο 77 παρ. 7 του ν. 2725/19999 (μη κατάθεση της προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής) συνεπάγεται την επιβολή πειθαρχικής ποινής, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και το βαθμό της υπαιτιότητας, κατά αναλογική εφαρμογή του άρθρου 69 παρ. 12 του ν. 2725/1999, αφαίρεσης τριών (3) έως πέντε (5) βαθμών, από τον βαθμολογικό πίνακα του Πρωταθλήματος της επομένης αγωνιστικής περιόδου, αν πρόκειται για μη χορήγηση του πιστοποιητικού, ή του τρέχοντος Πρωταθλήματος στο οποίο η ομάδα της ΚΑΕ συμμετέχει, αν πρόκειται για ανάκληση του πιστοποιητικού κατά τη διάρκεια του τρέχοντος Πρωταθλήματος. Αν η απόφαση του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ εκδοθεί πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος, η ΚΑΕ ξεκινάει το Πρωτάθλημα με αρνητική βαθμολογία (τους μείον βαθμούς της ποινής). Αν η απόφαση του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ εκδοθεί μετά την έναρξη του Πρωταθλήματος, οι βαθμοί αφαιρούνται από όσους βαθμούς έχει κατακτήσει η ΚΑΕ μέχρι την επιβολή της ποινής. Αν η αφαίρεση βαθμών επιβληθεί κατά τη διάρκεια της Α΄ φάσης του Πρωταθλήματος, όπως αυτή προβλέπεται στην οικεία Ειδική Προκήρυξή του, γίνεται από τον αντίστοιχο βαθμολογικό πίνακα του τρέχοντος Πρωταθλήματος. Αν η αφαίρεση βαθμών επιβληθεί κατά τη Β φάση του Πρωταθλήματος, όπως αυτή προβλέπεται στην οικεία Ειδική Προκήρυξή του, η ομάδα της υπαίτιας ΚΑΕ αποκλείεται αυτόματα από τους αγώνες της φάσης αυτής και προκρίνεται η αντίπαλος ομάδα ανεξάρτητα από τα μέχρι εκείνη τη στιγμή μεταξύ τους αποτελέσματα και η αφαίρεση βαθμών, γίνεται από τον βαθμολογικό πίνακα του Πρωταθλήματος της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιασθεί κάποια από τις διατάξεις των παρ. 1 έως και 11 του άρθρου 68 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, με υπαιτιότητα οργάνων ΚΑΕ ή σε περιπτώσεις μη τήρησης των όρων νομιμότητας εκ μέρους της διοικήσεως και των μετόχων των ΚΑΕ ή παραβίασης των διατάξεων που διέπουν την προέλευση των πόρων των μετόχων της ΚΑΕ και των πόρων που χρησιμοποιούνται για τη δραστηριότητα της ΚΑΕ ή άρνησης παροχής στοιχείων προς την ΕΕΑ επιβάλλεται στην ομάδα της, με απόφαση του ΜΔΟ, το οποίο επιλαμβάνεται ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ή μετά από προσφυγή όποιου έχει έννομο συμφέρον, η ποινή της αφαίρεσης πέντε (5) έως δέκα (10) βαθμών από το τρέχον πρωτάθλημα στο οποίο αυτή συμμετέχει, αναλόγως της βαρύτητας της παράβασης. Αν η παράβαση διαπιστώνεται μετά το τέλος της Α΄ φάσης, η ως άνω ποινή επιβάλλεται για το επόμενο επαγγελματικό πρωτάθλημα.