Βοσνία Κ17 - Ελλάδα Κ17 2-0: Με ήττα ξεκίνησε η Εθνική Παίδων στα προκριματικά του Euro 2027

Η Εθνική Παίδων γνώρισε την ήττα με 2-0 από τη Βοσνία στην πρώτη της αναμέτρηση για τα προκριματικά του Euro 2027.

Βοσνία Κ17 - Ελλάδα Κ17 2-0: Με ήττα ξεκίνησε η Εθνική Παίδων στα προκριματικά του Euro 2027
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Η Εθνική Ελλάδας είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στο πρώτο ημίχρονο και προσπάθησε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να ανοίξει το σκορ. Η σημαντικότερη ευκαιρία ήρθε στο 43', όταν ο Τσιάβος έκανε τη σέντρα-σουτ, όμως ο Τσαντήλας δεν πρόλαβε να εκτελέσει, με την μπάλα να καταλήγει λίγο άουτ.

Η Βοσνία κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο 65ο λεπτό. Ο Μπάγιτς μπήκε στην περιοχή από τα πλάγια και γύρισε την μπάλα στον Λέτο, ο οποίος με δυνατό σουτ από το ύψος του πέναλτι έκανε το 1-0.

Οι παίκτες του Παναγιώτη Καραγιάννη προσπάθησαν να αντιδράσουν και να φτάσουν στην ισοφάριση, όμως ο Ντάπο σταμάτησε την προσπάθεια του Νέτο στο 72', κρατώντας το προβάδισμα της ομάδας του.

Στο 88' η Βοσνία «κλείδωσε» τη νίκη, εκμεταλλευόμενη μία ακόμη αντεπίθεση. Ο Μέχιτς βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο και με προβολή, έπειτα από σέντρα του Μουσάνοβιτς, διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Βοσνία/Ερζεγοβίνη (Ασμίρ Άβντουκιτς): Ντάπο, Βασίλιεβιτς, Μίλιεβιτς, Μέχιτς, Μούκιτς, Μούγιτς, Χόντζιτς, Ζατέγκα (60' Μουσάνοβιτς), Λέτο (85' Κάρασιτς), Τριβούνοβιτς (75' Κισίν), Κόβατς (60' Μπάγιτς).

Ελλάδα (Παναγιώτης Καραγιάννης): Σαρακασίδης, Ζενελάι, Τσιάβος, Καδόγλου (85' Δούραλης), Δημόπουλος, Τριχολίδης, Ζησόπουλος, Τεντολούρης, Νέτο (74' Αγιοβλασίτης), Φώτης (69' Χίντς), Τσαντήλας (69' Κακάλης).

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