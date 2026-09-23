Προμηθέας: «Κανένας απολύτως κίνδυνος με τη συμμετοχή της ομάδας μας στη Stoiximan GBL»

Ο Προμηθέας Πάτρας δεν έλαβε το πιστοποιητικό από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και κινδυνεύει με τιμωρία από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ.

Αντίθετα, κανονικά χορηγήθηκε στις ΚΑΕ ΑΕΚ, ΚΑΕ Δόξα Λευκάδας και ΚΑΕ Καρδίτσας.

Οι Πατρινοί, ωστόσο, σε ανακοίνωσή τους δεν φαίνεται να ανησυχούν...

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Στο ίδιο έργο θεατές. Ακόμα μια αναμενόμενη και χωρίς ουσία απόφαση της Ε.Ε.Α. για λόγους εντυπωσιασμού. Δεν περίμεναν καν το αποτέλεσμα της νομικής διαδικασίας τις προσεχείς ημέρες.

Κανένας απολύτως κίνδυνος με την συμμετοχή της ομάδας μας στην Stoiximan GBL».