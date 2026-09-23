Προμηθέας: «Κανένας απολύτως κίνδυνος με τη συμμετοχή της ομάδας μας στη Stoiximan GBL»

Η ΚΑΕ Προμηθέας εξέδωσε ανακοίνωση την Τετάρτη (23/9), μετά την απόφαση της ΕΕΑ για μη χορήγηση πιστοποιητικού συμμετοχής στην GBL.

Προμηθέας: «Κανένας απολύτως κίνδυνος με τη συμμετοχή της ομάδας μας στη Stoiximan GBL»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Προμηθέας Πάτρας δεν έλαβε το πιστοποιητικό από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και κινδυνεύει με τιμωρία από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ.

Αντίθετα, κανονικά χορηγήθηκε στις ΚΑΕ ΑΕΚ, ΚΑΕ Δόξα Λευκάδας και ΚΑΕ Καρδίτσας.

Οι Πατρινοί, ωστόσο, σε ανακοίνωσή τους δεν φαίνεται να ανησυχούν...

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Στο ίδιο έργο θεατές. Ακόμα μια αναμενόμενη και χωρίς ουσία απόφαση της Ε.Ε.Α. για λόγους εντυπωσιασμού. Δεν περίμεναν καν το αποτέλεσμα της νομικής διαδικασίας τις προσεχείς ημέρες.

Κανένας απολύτως κίνδυνος με την συμμετοχή της ομάδας μας στην Stoiximan GBL».

COMMENTS
LATEST NEWS
19:08 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Σπάρτακ Μιγιάβα 2-3: Ήττα στο φινάλε για τον «Δικέφαλο»

18:36 EUROLEAGUE

Μάνατζερ Ουόκαπ: «Ο Ολυμπιακός δεν είχε κάνει καμία κίνηση να τον κρατήσει»

18:20 SUPER LEAGUE

Άρης: Εκτός προπόνησης Καντεβέρε και Μορόν

18:18 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βοσνία Κ17 - Ελλάδα Κ17 2-0: Με ήττα ξεκίνησε η Εθνική Παίδων στα προκριματικά του Euro 2027

18:12 GREEK BASKET LEAGUE

Προμηθέας: «Κανένας απολύτως κίνδυνος με τη συμμετοχή της ομάδας μας στη Stoiximan GBL»

17:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Στα «σχοινιά» ο Κάρικ, βασικός υποψήφιος ο Χάου

17:22 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Σε διαδικασία επιστροφής ο Φλιώνης – Θέλουν χρόνο οι υπόλοιποι

17:04 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Σενάριο από Ιταλία για τον Λορέντσο Τοριάνι της Μίλαν

17:03 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Να βελτιωθούμε αμυντικά και να αντιμετωπίσουμε την ταχύτητα εκτέλεσης της Μπασκόνια»

16:56 ΜΠΑΣΚΕΤ

Με την πλάτη στον τοίχο ο Προμηθέας - Τα τρία σενάρια για το μέλλον του στη GBL

16:44 EUROLEAGUE

Μίλερ-ΜακΙντάιρ: «Περιμένουμε μια ομάδα πολύ επιθετική, να ανεβάσουμε την αμυντική μας ένταση»

16:35 SUPER LEAGUE

Νίκολιτς για τα ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια: «Ανατριχιάζω! Τόσο πολύ τα απολαμβάνω»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας