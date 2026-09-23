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ΠΑΟΚ - Σπάρτακ Μιγιάβα 2-3: Ήττα στο φινάλε για τον «Δικέφαλο»

Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω με δύο γκολ, κατάφερε να ισοφαρίσει μέσα σε τέσσερα λεπτά, όμως γνώρισε τελικά την ήττα με 3-2 από τη Σπάρτακ Μιγιάβα στη Θεσσαλονίκη για το UEFA Women’s Europa Cup.

ΠΑΟΚ - Σπάρτακ Μιγιάβα 2-3: Ήττα στο φινάλε για τον «Δικέφαλο»
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Η Σπάρτακ Μιγιάβα μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφερε να πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας ως μεγάλη πρωταγωνίστρια τη Σεμάνοβα.

Η Σλοβάκα επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό, ενώ στο 35' εκμεταλλεύτηκε το ριμπάουντ μετά την απόκρουση της Νόιχαους και έκανε το 0-2. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει πριν από την ανάπαυλα, χωρίς όμως να βρει το γκολ.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στο δεύτερο μέρος, με τον «Δικέφαλο» να ανεβάζει αισθητά την πίεσή του. Στο 53' η Γκούνη με κεφαλιά μετά από κόρνερ της Μήτκου μείωσε σε 1-2, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα ήρθε και η ισοφάριση. Η Αργυρίου βρήκε εξαιρετικά τη Λιόπις και η τελευταία με άψογο τελείωμα έφερε το παιχνίδι στα ίσια για το 2-2.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να ψάχνει την ανατροπή, όμως η Σπάρτακ Μιγιάβα ήταν εκείνη που χαμογέλασε στο φινάλε. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, η Μπογκόροβα με κοντινή προβολή διαμόρφωσε το τελικό 2-3.

Πλέον, ο «Δικέφαλος» καλείται να ανατρέψει το εις βάρος του σκορ στη ρεβάνς στη Σλοβακία, με στόχο την πρόκριση στη φάση των «16» του UEFA Women’s Europa Cup.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ: Νόιχαους, Γιαννακά, Μόρις, Γκούνη, Μήτκου, Δρακογιαννάκη, Μάρτα Λόπις(86' Σταυροπούλου), Μιχαήλ(46' Κιουρεξίδου), Αντρεέβσκα, Γκατσάνιτσα(79' Σχορτσιανίτη), Αργυρίου(79' Γκιζάρη).

Σπάρτακ Μιγιάβα: Οπάλκοβα, Ματούσικοβα(56' Νόρκους), Κρσλάκοβα, Βάργκοβα, Στάνοβιτς, Κράμλικοβα, Ναρόζνα, Ντβόρζακοβα, Βρέντικοβα, Σεμάνοβα(56' Μπογκόροβα), Ντόχερτι.

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