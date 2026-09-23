Τάντιτς: «Ο Παούνοβιτς επηρέασε την απόφασή μου να επιστρέψω, μπορούμε να πετύχουμε όμορφα πράγματα»

Ο Ντούσαν Τάντιτς μίλησε για την επιστροφή του στην εθνική Σερβίας, ενόψει της αναμέτρησης με την Ελλάδα, τονίζοντας πως οι συζητήσεις του με τον Βέλικο Παουνόβιτς έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην απόφασή του.

Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον νέο ομοσπονδιακό τεχνικό και αποκάλυψε πως οι συζητήσεις που είχαν οι δύο άνδρες τον έπεισαν να φορέσει ξανά τη φανέλα της εθνικής ομάδας.

Όσα είπε ο Τάντιτς:

«Ο Βέλικο επηρέασε πολύ την απόφασή μου να επιστρέψω. Μέσα από τις συζητήσεις μαζί του είδα πόσο αφοσιωμένος είναι, πόσο πάθος και ενέργεια έχει. Λυπάμαι που δεν συνεργαστήκαμε νωρίτερα. Κατάλαβα ότι μπορούμε να πετύχουμε όμορφα πράγματα. Ανυπομονώ να κάνουμε κάτι καλό για την Εθνική, να δημιουργηθεί μια θετική ενέργεια ανάμεσα σε όλους μας, στους φιλάθλους και γενικότερα σε όλη την κοινή γνώμη, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να είμαστε χαρούμενοι, χαμογελαστοί, αλλά όταν χρειάζεται να είμαστε και αυστηροί και να λέμε αυτό που πραγματικά πιστεύουμε.

Μου αρέσουν οι άνθρωποι που έχουν πάθος, όταν φαίνεται η επιθυμία τους. Στην εποχή που ζούμε, όλα αντιμετωπίζονται μέσα από το χρήμα, όμως τα σημαντικότερα πράγματα είναι η αγάπη και η επιθυμία για το ποδόσφαιρο, και αυτά φαίνονται στον Βέλικο.

Θα είναι παράξενο χωρίς τον Μίτρο. Σίγουρα θα μας λείψει, αλλά έχουμε πολύ καλούς επιθετικούς. Τον Λούκα, τον Γιόβελια, τον Μιλόσεβιτς, τον Τσβέτκοβιτς... Είναι όλοι εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές και ελπίζω να δημιουργηθεί καλή χημεία μεταξύ μας. Εμείς είμαστε εδώ για να τους “σερβίρουμε”, για να παίζουμε για τους επιθετικούς. Με τον Λούκα Γιόβιτς είχαμε παίξει πολύ καλά μαζί και είχαμε καλή συνεργασία όταν νικήσαμε τη Λιθουανία με 4-0. Παίζαμε τότε σε σχηματισμό ρόμβου και στην επίθεση βρίσκονταν εκείνος και ο Μίτρο».