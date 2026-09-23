ΠΑΟΚ: Πλήθος κόσμου στην ανοιχτή προπόνηση (Photos)

Οι πόρτες στο «Παλατάκι» άνοιξαν. Η προπόνηση του ΠΑΟΚ έγινε με παρουσία κόσμου και οι φίλαθλοι του «Δικέφαλου» δεν έχασαν την ευκαιρία να αποθεώσουν τον Αντρέα Τρινκιέρι και τους παίκτες του.

Με συνθήματα και χειροκροτήματα, οι φίλοι των «ασπρόμαυρων» προσπάθησαν να «ντοπάρουν» ψυχολογικά τους παίκτες. Ενόψει του Super Cup, όπου ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό το Σάββατο στο Περιστέρι (26/9).

Ο ΡαϊΚουάν Γκρέι προπονήθηκε κανονικά και φαίνεται πως θα είναι στη διάθεση του Τρινκιέρι για το Super Cup. Ατομικό συνέχισε ο Μπριν Ταϊρί.

Το παρών έδωσε και ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ, Τέλης Μυστακίδης. Στο τέλος της προπόνησης, οι παίκτες έγιναν ένα με τον κόσμο, συμμετέχοντας στα συνθήματα της εξέδρας.