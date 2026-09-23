Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Νταβίντ Αλάμπα συμφώνησε προφορικά με ομάδα έκπληξη

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του φαίνεται πως βρήκε ο Νταβίντ Αλάμπα, ο οποίος ήρθε σε προφορική συμφωνία με ομάδα έκπληξη.

Ο Αυστριακός αμυντικός το καλοκαίρι έμεινε ελεύθερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να μην τον συμπεριλαμβάνει στα πλάνα του. Μέχρι σήμερα ο Αλάμπα αναζητούσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ωστόσο σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο τον βρήκε.

Ο 34χρονος αμυντικός θα μετακομίσει για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Ιταλία και τη Seriε Α, αφού έχει συμφωνήσει προφορικά με την Ουντινέζε.

Ο Αλάμπα ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς πέρυσι και ως εκ τούτου δεν ήταν βασικό στέλεχος της Ρεάλ Μαδρίτης, καταγράφοντας μόλις 16 συμμετοχές.

Η Ουντινέζε μάλιστα, σε μια προαναγγελία της μετακίνησης του Αλάμπα στο σύλλογο ανέβασε στο Instagram την θρυλική λευκή καρέκλα, την οποία είχε σηκώσει την σεζόν 21/22 μετά από δραματική ανατροπή απέναντι στην Παρί.