Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Νταβίντ Αλάμπα συμφώνησε προφορικά με ομάδα έκπληξη

Στην Ιταλία θα συνεχίσει την καριέρα του ο 34χρονος αμυντικός 

Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Νταβίντ Αλάμπα συμφώνησε προφορικά με ομάδα έκπληξη
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του φαίνεται πως βρήκε ο Νταβίντ Αλάμπα, ο οποίος ήρθε σε προφορική συμφωνία με ομάδα έκπληξη.

Ο Αυστριακός αμυντικός το καλοκαίρι έμεινε ελεύθερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να μην τον συμπεριλαμβάνει στα πλάνα του. Μέχρι σήμερα ο Αλάμπα αναζητούσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ωστόσο σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο τον βρήκε.

Ο 34χρονος αμυντικός θα μετακομίσει για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Ιταλία και τη Seriε Α, αφού έχει συμφωνήσει προφορικά με την Ουντινέζε.

Ο Αλάμπα ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς πέρυσι και ως εκ τούτου δεν ήταν βασικό στέλεχος της Ρεάλ Μαδρίτης, καταγράφοντας μόλις 16 συμμετοχές.

Η Ουντινέζε μάλιστα, σε μια προαναγγελία της μετακίνησης του Αλάμπα στο σύλλογο ανέβασε στο Instagram την θρυλική λευκή καρέκλα, την οποία είχε σηκώσει την σεζόν 21/22 μετά από δραματική ανατροπή απέναντι στην Παρί.

https://www.instagram.com/p/Ddn2hYhAZzJ/
COMMENTS
LATEST NEWS
14:26 EUROLEAGUE

Μπασκόνια: Οριστικά χωρίς Λεν κόντρα στον Ολυμπιακό - Η επιβεβαίωση από Γκαλμπιάτι

14:20 SUPER LEAGUE

Αχιλλέας Μπέος: Κατέθεσε μήνυση κατά Τζήλου και Πολυχρόνη για παράνομο στοιχηματισμό (video)

14:17 ΣΠΟΡ

Στίβος: Θλίψη - Πέθανε ο Γιώργος Λεμονής, παλιός πρωταθλητής σφαιροβολίας

14:11 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Μπάντιο το «χλάτσωσε» από το κέντρο και τον πήραν στο κυνήγι - Βίντεο

14:05 EUROLEAGUE

Μπόνγκα: «Έχουμε την ευκαιρία να κατακτήσουμε την EuroLeague»

14:02 STORIES

Κωνσταντίνος Καρέτσας στο Allwyn Game Time: Το όραμα του για την Εθνική και το μήνυμα από τον Άγγελο Χαριστέα

13:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαλένθια: Ανακοινώθηκε επίσημα ο Αγκίρε

13:39 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς: «Πάντα σημαντικό το πρώτο παιχνίδι της σεζόν - Έτοιμοι Ρογκαβόπουλος και Μωραΐτης»

13:32 MVP

Huawei Watch GT 7 Pro: Το φοράς και ξεχνάς πότε το φόρτισες

13:28 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Επιστροφή Ρογκαβόπουλου στις προπονήσεις

13:24 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Φιλικό με Λεβαδειακό στη Νέα Μεσημβρία

13:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σερβία - Ελλάδα: Οι πιθανότητες που δίνει ο υπερυπολογιστής στο «διπλό» της Εθνικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας