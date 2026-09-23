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Λίβερπουλ: «Δένει» με νέο συμβόλαιο μέχρι το 2032 τον Ενγκουμόα

Το αστρονομικό ποσό που θα λαμβάνει ανά βδομάδα 

Λίβερπουλ: «Δένει» με νέο συμβόλαιο μέχρι το 2032 τον Ενγκουμόα
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Η Λίβερπουλ έχει ξεκαθαρίσει πως δεν σκέφτεται να παραχωρήσει τον Ρίο Ενγκουμόα και μάλιστα θέλει να τον κρατήσει για πολλά ακόμη χρόνια στο «Ανφιλντ».

Ο 18χρονος Αγγλος εξτρέμ, ένα από τα νέα μεγάλα ταλέντα των «κόκκινων», είναι στα πλάνα της διοίκησης της Λίβερπουλ και για τα επόμενα χρόνια και ήδη έχουν ολοκληρώσει με τον μάνατζερ του τις συζητήσεις για την επέκταση του συμβολαίου για πέντε επιπλέον χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2032.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της ιστοσελίδας «TEAMtalk» η ομάδα του λιμανιού αποδέχτηκε τους όρους του νεαρού σταρ, που ζητούσε αποδοχές 200 χιλιάδων ευρώ την εβδομάδα, και τις επόμενες ημέρες θα βάλει την υπογραφή στο νέο συμβόλαιο του με τους «κόκκινους».

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