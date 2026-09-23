Τίτζανι Ράιντερς: Αποκάλυψε τον λόγο που άφησε τη Μάντσεστερ Σίτι για τη Σαουδική Αραβία

Ο μέσος της Εθνικής Ολλανδίας, Τιτζάνι Ράιντερς, δήλωσε ότι δεν του άρεσε ο ρόλος που του ζητήθηκε να έχει στη Μάντσεστερ Σίτι και ότι δεν μπόρεσε να αρνηθεί την οικονομική πρόταση που του κατέθεσε η Αλ Καντισίγια από τη Σαουδική Αραβία.

Ο Ράιντερς, ο οποίος εντάχθηκε στην ομάδα της Saudi Pro League σε μια αιφνιδιαστική μεταγραφή ύψους 61 εκατομμυρίων ευρώ, ήθελε να αγωνίζεται ως δυναμικός μέσος, κινούμενος μεταξύ επίθεσης και άμυνας, αλλά ολοένα περισσότερο κατέληγε να παίζει ως επιτελικός μέσος.

«Στην προετοιμασία, παρατήρησα ότι τα πράγματα όδευαν ξανά προς αυτή την κατεύθυνση τη Σίτι και άρχισα να σκέφτομαι αν ήθελα άλλη μια τέτοια σεζόν», δήλωσε σε δημοσιογράφους, καθώς η εθνική Ολλανδία προετοιμαζόταν για τον αγώνα του Nations League κόντρα στη Γερμανία την Πέμπτη.

«Η ειλικρινής απάντηση ήταν όχι. Ήθελα να κοιτάξω αλλού, και τότε έμαθα από τον σύλλογο ότι μου επιτρεπόταν να το κάνω».

«Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι έχουν την εντύπωση ότι η καριέρα σου ως κορυφαίου ποδοσφαιριστή τελειώνει όταν κάνεις μια τέτοια μεταγραφή. Αρχικά το ένιωθα κι εγώ έτσι», είπε αναφερόμενος στη μετακίνησή του στη Σαουδική Αραβία.

Οι συζητήσεις με τον προπονητή της Αλ Καντισίγια, Μπρένταν Ρότζερς, τον έπεισαν για το αντίθετο.

«Μου είπε ότι θα μπορούσα να περάσω τρία ή τέσσερα πολύ ευχάριστα χρόνια εδώ και μετά να επιστρέψω στην Ευρώπη. Υπάρχουν ήδη αρκετά παραδείγματα γι' αυτό. Αυτός είναι και ο δικός μου στόχος», ανέφερε ο 28χρονος Ράιντερς.

«Με όλα τα μεγάλα ονόματα, θεωρώ πλέον το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας ανώτερο από την Eredivisie (το ολλανδικό πρωτάθλημα). Αν ο κόσμος θέλει να κρίνει το ποδόσφαιρο εκεί, θα πρέπει πρώτα να το παρακολουθήσει».

Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Ράιντερς υπέγραψε συμβόλαιο αξίας περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ για τέσσερα χρόνια στη Σαουδική Αραβία.

«Μπορεί κάποιος να το παίξει ηθικολόγος, αλλά πιστεύω ότι όλοι θα έλεγαν "ναι" σε αυτό», τόνισε.

«Δεν θέλω να χρειαστεί να ξαναδουλέψω μετά το τέλος της καριέρας μου. Δεν χρειαζόταν ούτε μετά τη Σίτι, αλλά τώρα μπορώ επίσης να εξασφαλίσω οικονομικά τις μελλοντικές γενιές της οικογένειάς μου.

Αν αυτή η επιλογή σημαίνει ότι και τα εγγόνια μου θα μπορούν να ζουν άνετα, γιατί να μην το κάνω;»