Εθνική Ελλάδας: «Πέταξε» για Βελιγράδι και την πρεμιέρα με Σερβία - Απ’ ευθείας στην Γερμανία

Με προορισμό το Βελιγράδι αναχώρησε η Εθνική Ελλάδας, καθώς την Πέμπτη (24/09, 21:45) θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στο Nations League 2026-27.

Η αποστολή της «γαλανόλευκης» ταξίδεψε το μεσημέρι της Τετάρτης (23/09) με προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης στις 12:00. Η Εθνική Ελλάδας θα βρεθεί απέναντι στη Σερβία των Λούκα Γιόβιτς και Αντρίγια Ζίβκοβιτς, στην πρώτη της αναμέτρηση για τον Β’ Όμιλο της League A. Στον ίδιο όμιλο συμμετέχουν επίσης η Ολλανδία και η Γερμανία.

Photo 1/8 Για το Βελιγράδι της Σερβίας αναχώρησε η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας Πηγή: Eurokinissi Sports Photo 2/8 Για το Βελιγράδι της Σερβίας αναχώρησε η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας Πηγή: Eurokinissi Sports Photo 3/8 Για το Βελιγράδι της Σερβίας αναχώρησε η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας Πηγή: Eurokinissi Sports Photo 4/8 Για το Βελιγράδι της Σερβίας αναχώρησε η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας Πηγή: Eurokinissi Sports Photo 5/8 Για το Βελιγράδι της Σερβίας αναχώρησε η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας Πηγή: Eurokinissi Sports Photo 6/8 Για το Βελιγράδι της Σερβίας αναχώρησε η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας Πηγή: Eurokinissi Sports Photo 7/8 Για το Βελιγράδι της Σερβίας αναχώρησε η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας Πηγή: Eurokinissi Sports Photo 8/8 Για το Βελιγράδι της Σερβίας αναχώρησε η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας Πηγή: Eurokinissi Sports

Πριν από την αναχώρηση για τη Σερβία, οι διεθνείς πραγματοποίησαν την τελευταία τους προπόνηση επί ελληνικού εδάφους. Η προπόνηση έγινε το απόγευμα της Τρίτης (22/09) στις εγκαταστάσεις του Ρέντη.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (23/09) περιλαμβάνει προπόνηση στο γήπεδο όπου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση με τη Σερβία, ενώ παράλληλα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου ενόψει της πρεμιέρας.

Απ’ ευθείας στη Γερμανία μετά τη Σερβία

Μετά το πρώτο παιχνίδι της στη διοργάνωση, η Εθνική Ελλάδας δεν θα επιστρέψει στη βάση της, αλλά θα συνεχίσει απ’ ευθείας το ταξίδι της με προορισμό τη Γερμανία.

Η «γαλανόλευκη» θα διανυκτερεύσει στο Βελιγράδι μετά την αναμέτρηση της Πέμπτης (24/09) και την Παρασκευή (25/09) θα αναχωρήσει για το Μόναχο. Από εκεί θα μεταβεί στο Άουγκσμπουργκ, όπου στις 27/09 (21:45) θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας μετέχουν οι: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Σάλιακας, Βαγιαννίδης, Κυριακόπουλος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κυζιρίδης, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι, Κωστούλας.

https://www.instagram.com/p/Ddf_Ub6K9kq/

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League: