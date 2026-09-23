Εθνική Ελλάδας: «Πέταξε» για Βελιγράδι και την πρεμιέρα με Σερβία - Απ’ ευθείας στην Γερμανία
Η Εθνική Ελλάδας ταξίδεψε στη Σερβία για την πρώτη αγωνιστική του Nations League 2026-27, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει στη διάθεσή του 26 ποδοσφαιριστές.
Με προορισμό το Βελιγράδι αναχώρησε η Εθνική Ελλάδας, καθώς την Πέμπτη (24/09, 21:45) θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στο Nations League 2026-27.
Η αποστολή της «γαλανόλευκης» ταξίδεψε το μεσημέρι της Τετάρτης (23/09) με προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης στις 12:00. Η Εθνική Ελλάδας θα βρεθεί απέναντι στη Σερβία των Λούκα Γιόβιτς και Αντρίγια Ζίβκοβιτς, στην πρώτη της αναμέτρηση για τον Β’ Όμιλο της League A. Στον ίδιο όμιλο συμμετέχουν επίσης η Ολλανδία και η Γερμανία.
Πριν από την αναχώρηση για τη Σερβία, οι διεθνείς πραγματοποίησαν την τελευταία τους προπόνηση επί ελληνικού εδάφους. Η προπόνηση έγινε το απόγευμα της Τρίτης (22/09) στις εγκαταστάσεις του Ρέντη.
Το πρόγραμμα της Τετάρτης (23/09) περιλαμβάνει προπόνηση στο γήπεδο όπου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση με τη Σερβία, ενώ παράλληλα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου ενόψει της πρεμιέρας.
Απ’ ευθείας στη Γερμανία μετά τη Σερβία
Μετά το πρώτο παιχνίδι της στη διοργάνωση, η Εθνική Ελλάδας δεν θα επιστρέψει στη βάση της, αλλά θα συνεχίσει απ’ ευθείας το ταξίδι της με προορισμό τη Γερμανία.
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Η «γαλανόλευκη» θα διανυκτερεύσει στο Βελιγράδι μετά την αναμέτρηση της Πέμπτης (24/09) και την Παρασκευή (25/09) θα αναχωρήσει για το Μόναχο. Από εκεί θα μεταβεί στο Άουγκσμπουργκ, όπου στις 27/09 (21:45) θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ.
Συγκεκριμένα, στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας μετέχουν οι: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Σάλιακας, Βαγιαννίδης, Κυριακόπουλος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κυζιρίδης, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι, Κωστούλας.
Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League:
- 24/09, 21:45 Σερβία - Ελλάδα
- 27/09, 21:45 Γερμανία - Ελλάδα
- 01/10, 21:45 Ελλάδα - Ολλανδία
- 04/10, 21:45 Ελλάδα - Γερμανία
- 13/11, 21:45 Ολλανδία - Ελλάδα
- 16/11, 21:45 Ελλάδα - Σερβία