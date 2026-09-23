Ο Γιούργκεν Κλοπ ως personal coach θα έκανε τη ζωή κάθε άντρα πολύ καλύτερη

Τι μπορεί να πάει λάθος όταν αναλαμβάνει ένα πρότζεκτ ο Γιούργκεν Κλοπ; Σίγουρα όχι άσχημα. Ο τύπος έχει αναγεννήσει την Ντόρτμουντ, το ίδιο τη Λίβερπουλ και τώρα ετοιμάζεται να κάνει το ίδιο και στην υποτονική Εθνική Γερμανίας.

Αν υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί χτυπάει το τηλέφωνό σου και στην άλλη άκρη της γραμμής ακούς τον Γερμανό να σου λέει: «Guten Morgen. From today until next week, I am your coach» έχεις καταλάβει και επίσημα ότι ξεκινά η πιο δύσκολη εβδομάδα της ζωής σου.

Όπως μάθαμε, ο ομοσπονδιακός προπονητής της νέας εποχής των «πάντσερ» έχει βάλει συγκεκριμένους κανόνες στους διεθνείς της Γερμανίας. Ξεκινώντας από κοινή ώρα για φαγητό, περιορισμό των κινητών, συγκεκριμένοι κανόνες για τις επισκέψεις στο ξενοδοχείο και, μεταξύ άλλων, τέλος στα κουρέματα μέσα στην ομάδα. Με πιο απλά λόγια, ο Κλοπ αποφάσισε ότι οι ποδοσφαιριστές του χρειάζονται λιγότερους περισπασμούς και να γίνουν περισσότερο ομάδα.

Αν ο Κλοπ έμενε μαζί σου μία εβδομάδα;

Θα σου πούμε εμείς, πώς θα πήγαινε (μάλλον) το πράγμα. Την πρώτη μέρα θα το έβρισκες ενδιαφέρον. Τη δεύτερη θα έλεγες ότι «ίσως έχει ένα point», από την τρίτη θα άρχιζες να ψάχνεις Airbnb για να τον αποφύγεις, την τέταρτη θα έκρυβες το κινητό σου κάτω από το μαξιλάρι, ενώ την πέμπτη θα αναγκαζόσουν να του παραδεχτείς τις ατασθαλίες που έχεις ανάγκη να κάνεις, με την απάντησή του να είναι μία: Nein -για γερμανικά όχι!

Και κάπου εκεί καταλαβαίνεις ότι ο Κλοπ δεν είναι life coach, αλλά ένας τύπος που εμφανίζεται στη ζωή σου όταν έχεις αφήσει τα πάντα να γίνουν συνήθεια και αποφασίζει να πατήσει το reset. Μήπως έναν Κλοπ χρειάζεται κάθε άντρας (ή άνθρωπος γενικότερα) για να αποκτήσει καλές συνήθειες και πειθαρχία;

Ας πάρουμε, λοιπόν, τους κανόνες του άλλοτε προπονητή της Λίβερπουλ, ας τους μεταφέρουμε στην καθημερινότητά μας και ας μελετήσουμε ποιος είναι ο σκοπός τους.

Jurgen Klopp May 19, 2024. (AP Photo/Jon Super) AP

1. Ξεκινάμε από το πλέον βασικό

Ο πρώτος κανόνας είναι και ο πιο επικίνδυνος. Το κινητό. Όχι απαραίτητα επειδή είναι κακό, αλλά γιατί έχει εξαπλωθεί σαν ιός. Από το πρωινό, το αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, στο ατελείωτο scroll-άρισμα στην τουαλέτα, το κρεβάτι ή το τραπέζι την ώρα κάθε γεύματος, ακόμα και στο σινεμά, όπου προσωπικά θα έπρεπε να προβλέπεται ποινή φυλάκισης.

Κάθεσαι να φας με την παρέα σου και μέσα σε τρία λεπτά κάποιος έχει πιάσει το κινητό για να απαντήσει σε μήνυμα, ο άλλος «να δει κάτι γρήγορα», λίγο πιο μετά κάποιος δείχνει ένα reel. Και κάπως έτσι τέσσερις άνθρωποι κάθονται στο ίδιο τραπέζι και επικοινωνούν κυρίως μέσω Wi-Fi.

Στο τραπέζι του Κλοπ, όμως αυτά δεν υπάρχουν. Έτσι και δει κινητό, θα δράσει σαν καθηγητής σε ιδιωτικό σχολείο, που σε στέλνει στον διευθυντή και σου ρίχνει και ημερήσια αποβολή.

Μήπως το να κάτσουμε για μία ώρα με τους φίλους μας χωρίς να ελέγξουμε ποιος έκανε like στο story μας αποδεικνύεται τόσο δύσκολο που χρειάζεται ένας Κλοπ για να το κάνει πραγματικότητα;

(AP Photo/Abbie Parr) AP

2. Φάε σαν άνθρωπος

Ο Κλοπ θέλει οι παίκτες του να τρώνε μαζί σε συγκεκριμένη ώρα, την ώρα που όλοι οι άνθρωποι -λόγω έντονων ρυθμών καθημερινότητας- θα φάνε «όταν πεινάσουν».

Και ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτό; Καταλήγεις στις 23:17 να τρως κάτι όρθιος στην κουζίνα, ενώ παράλληλα απαντάς σε email και βλέπεις highlights από ένα ματς που δεν σε ενδιέφερε καν.

Η ιδέα του Κλοπ είναι απλή: κάτσε κάτω, φάε, μίλα με τους άλλους. Δεν χρειάζεται να κάνεις τη ζωή σου στρατιωτική, σίγουρα όμως δεν είναι κακή ιδέα να θυμηθούμε ότι το φαγητό είναι και κοινωνική διαδικασία και όχι απλώς το 15λεπτο pit stop ανάμεσα σε δύο υποχρεώσεις.

Και ναι, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένεις να έρθει και ο φίλος ή οικογένειά σου πριν αρχίσεις.

(AP Photo/Dave Thompson) AP

3. Μην κουρεύεσαι κάθε φορά που βλέπεις τρίχα

Εδώ ο Κλοπ ακουμπά ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο αντρικό θέμα.Το barber shop.

Υπάρχει πλέον μια ολόκληρη γενιά αντρών που έχουν σχέση με τον barber τους πιο σταθερή από αυτή που έχουν με τον οδοντίατρό τους. Ξεκινάμε από ένα απλό «καθάρισμα» 45 λεπτών, εξελίσσεται σε μια επίσκεψη την επόμενη μέρα για το fade, την παραεπόμενη για το σχήμα στο μούσι και πάει λέγοντας.

Ο Κλοπ όμως δεν θέλει οι παίκτες του να ασχολούνται με… τρίχες -τις δικιές τους- προκειμένου να είναι στην πένα επειδή θα τους δει ολόκληρος κόσμος στην τηλεόραση.

Δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος με ακρίβεια χιλιοστού κάθε μέρα, όσον αφορά το μαλλί σου. Στην τελική, άστο και λίγο να μεγαλώσει λίγο, δεν θα καταρρεύσει η κοινωνία. Ούτε και θα ακυρωθεί το ραντεβού σου από το Tinder.

4. Λιγότεροι περισπασμοί, περισσότερη παρέα

Ο Κλοπ θέλει οι παίκτες να είναι μαζί, να περνούν χρόνο ως ομάδα, να δημιουργούν σχέσεις και εκτός γηπέδου, και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό από όλα όσα θέλει να περάσει στην ομάδα του.

Το κακό είναι ότι στη σύγχρονη κοινωνία, έχουμε περισσότερες επιλογές από ποτέ και τελικά κάνουμε λιγότερα πράγματα μαζί. Μπορούμε να παραγγείλουμε ό,τι θέλουμε, να δούμε ό,τι θέλουμε, να μιλήσουμε με όποιον θέλουμε, να φύγουμε από όπου θέλουμε και να είμαστε ταυτόχρονα σε δέκα διαφορετικές ψηφιακές παρέες.

Αλλά πόσο συχνά καθόμαστε πραγματικά με φίλους ή τους δικούς ανθρώπους χωρίς να υπάρχει κάτι άλλο να κάνουμε;

Χωρίς να ανεβάσουμε stories στο Instagram ή να κοιτάμε το κινητό. Ο Κλοπ, χωρίς να το προσπαθεί ιδιαίτερα, μας θυμίζει κάτι αρκετά old school και αυτό είναι ότι η παρέα θέλει παρουσία. Και όχι απλώς επικοινωνία από απόσταση.