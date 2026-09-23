Στάζει μέλι ο Νίκολιτς για Μάγερ: «Είναι ηγέτης, είμαι πολύ χαρούμενος που τον έχω στην ομάδα μου»

Με την ευκαιρία της διακοπής του πρωταθλήματος, για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων στο Nations League, ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για τον Λόβρο Μάγερ.

Ο Σέρβος τεχνικός μίλησε στην κροατική ιστοσελίδα SportKlub για τον 28χρονο μέσο, εκφράζοντας την ικανοποίησή του που τον έχει στην ομάδα.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που τον έχω στην ομάδα μου. Νομίζω ότι αυτό καλύπτει όλα τα πιθανά υποερωτήματα», ανέφερε αρχικά ο Νίκολιτς. Για τις συζητήσεις με τη Βόλφσμπουργκ προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μεταγραφή έναντι 6 εκατ. ευρώ, ο τεχνικός της ΑΕΚ ανέφερε: «Σπάνια περίπτωση. Η διαδικασία της μεταγραφής του εξελίχθηκε τόσο ομαλά, τόσο γρήγορα και με τόσο ξεκάθαρη κατανόηση από όλες τις πλευρές, που ήταν πραγματικά εντυπωσιακό».

Μιλώντας για τον Μάγερ, ο Νίκολιτς τόνισε: «Είναι εξαιρετικό παιδί και εξαιρετικός παίκτης. Περιμένω ότι δεν έχει φτάσει ακόμα στην καλύτερη δυνατή κατάστασή του, παρότι είναι ήδη εξαιρετικός. Ο κόσμος τον υποδέχθηκε πολύ καλά και τον έχει ερωτευτεί… Τους αρέσουν τέτοιοι παίκτες. Νομίζω ότι με τον καιρό θα δείξει ακόμη περισσότερα από όσα έχει δείξει μέχρι τώρα. Αγωνίζεται σε ένα περιβάλλον όπου ο προπονητής τον εμπιστεύεται, οι οπαδοί τον αγαπούν και έχει πολύ καλούς συμπαίκτες. Διαθέτει ηγετικές ικανότητες και είναι ο παίκτης που τρέχει περισσότερο σε κάθε προπόνηση και σε κάθε αγώνα».

Για το σημείο που πρέπει να δουλέψει ο Μάγερ, σημείωσε: «Θα προσπαθήσουμε να τον μάθουμε να μάχεται λίγο μερικές φορές μέσα στο παιχνίδι, με την καλή έννοια. Το έχει ήδη μέσα του, απλώς πρέπει να το βγάλουμε στην επιφάνεια. Νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε πολύ καλές εμφανίσεις από εκείνον».

Για την επαναφορά του Μάγερ στην εθνική Κροατίας: «Χαίρομαι που επέστρεψε στην εθνική ομάδα, εκεί είναι η θέση του».