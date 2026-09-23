Μίλαν: Δίνει 60 εκατομμύρια για να κάνει δικό της τον Ινάσιο

Η Μίλαν θέλει να ενισχύσει την αμυντική γραμμή της και σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα της Λισαβόνας «A Bola» εξετάζει προσεκτικά την απόκτηση του Γκονσάλο Ινάτσιο από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, έχοντας ήδη κάνει τις πρώτες επαφές με τον ατζέντη του.

Ο 24χρονος Πορτογάλος διεθνής στόπερ είναι μια από τις βασικές επιλογές της διοίκησης της ιταλικής ομάδας και πιθανώς να κινηθεί για την απόκτηση του στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, καθώς αποτελεί προσωπική επιλογή του Ρούμπεν Αμορίμ, που τον γνωρίζει καλά από τα χρόνια του στον πάγκο της Σπόρτινγκ.

Ο Ινάτσιο έχει συμβόλαιο με την ομάδα της Λισαβόνας έως το καλοκαίρι του 2027 και έχει ρήτρα εξαγοράς στα 60 εκατ. ευρώ, ποσό που είναι έτοιμη να προσφέρει η ομάδα του Μιλάνου. Οι «ροσονέρι» παρακολουθούν τους τελευταίους μήνες τον Πορτογάλο διεθνή στόπερ και θεωρούν πως μπορεί ν' αποτελέσει μια αξιόπιστη λύση για τα μετόπισθεν.