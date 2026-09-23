Ο Εμπαπέ αποκάλυψε πόσο κοντά βρέθηκε στη Λίβερπουλ - «Η μητέρα μου ερωτεύτηκε το Άνφιλντ»

Ο Κιλιάν Εμπαπέ βρέθηκε πολύ κοντά στη Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2017, όταν ακόμη ήταν μόλις 18 ετών και είχε συστηθεί πρόσφατα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο με τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του στη Μονακό.

Η μεταγραφή του στους «κόκκινους» δεν προχώρησε, με τον Γάλλο να επιλέγει τελικά την Παρί Σεν Ζερμέν. Χρόνια αργότερα, ο σημερινός αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης αποκάλυψε στο «The Athletic» άγνωστες λεπτομέρειες από εκείνη την περίοδο, αποκαλύπτοντας πως η μητέρα του, Φαϊζά Λαμαρί, ήθελε πολύ να τον δει με τη φανέλα της Λίβερπουλ.

Η μητέρα του ήθελε Άνφιλντ

Η Λίβερπουλ είχε μπει δυναμικά στη διεκδίκηση του νεαρού τότε επιθετικού και ο Εμπαπέ, μαζί με την οικογένειά του, ταξίδεψε στην Αγγλία για να γνωρίσει από κοντά τον σύλλογο και να εξετάσει την προοπτική της μεταγραφής.

Η Φαϊζά Λαμαρί εντυπωσιάστηκε από όσα είδε. Η αγάπη της για τον Γιούργκεν Κλοπ και τη Λίβερπουλ την έκανε να επιθυμεί ακόμη περισσότερο τη μετακόμιση του γιου της στο Μέρσεϊσαϊντ.

«Εκείνη την εποχή έπαιζα στη Μονακό και έπρεπε να πάρω μια απόφαση. Ναι, η Λίβερπουλ ήταν πολύ δελεαστική. Η μητέρα μου ήταν μεγάλη θαυμάστρια του Γιούργκεν Κλοπ και η Λίβερπουλ ήταν ο αγαπημένος της προορισμός. Ήθελε να πάω εκεί», ανέφερε αρχικά ο Εμπαπέ.

Ο ίδιος, ωστόσο, είχε διαφορετική προτεραιότητα. Ήθελε να παραμείνει στη Γαλλία και να καταφέρει να καθιερωθεί στην πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

«Δεν την άκουγα, γιατί ήθελα να παίξω στην πόλη μου, το Παρίσι. Δεν ήθελα να φύγω από τη χώρα μου προτού γίνω κάποιος σημαντικός. Αλλά ναι, η μητέρα μου μού έλεγε συνεχώς ότι η Λίβερπουλ θα ήταν υπέροχη για μένα, ότι θα έπαιζα στο Άνφιλντ. Κι εγώ της απαντούσα: Εντάξει».

Πήγε μόνη της στο Άνφιλντ

Η επίσκεψη στο Μέρσεϊσαϊντ φαίνεται πως ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την επιθυμία της μητέρας του Εμπαπέ.

Η ίδια γνώρισε τους ανθρώπους της Λίβερπουλ, επισκέφθηκε το γήπεδο και έζησε από κοντά την ατμόσφαιρα του Άνφιλντ. Μάλιστα, παρακολούθησε μόνη της αγώνες της ομάδας, θέλοντας να φανταστεί τον γιο της να αγωνίζεται μπροστά στους οπαδούς των «κόκκινων».

«Πήγα εκεί για το πρώτο στάδιο των διαπραγματεύσεων. Επισκέφθηκα την πόλη, το γήπεδο και γνώρισα τους ανθρώπους. Εκείνη μου είπε ότι είναι ένας υπέροχος σύλλογος, ότι όλοι είναι πολύ ευγενικοί, ότι είναι μια οικογενειακή ομάδα, ένας μεγάλος σύλλογος. Η μητέρα μου πήγε στο Άνφιλντ και το ερωτεύτηκε. Παρακολούθησε μόνη της κάποιους αγώνες για να απολαύσει την ατμόσφαιρα, επειδή ήθελε να με φανταστεί μέσα σε αυτό το γήπεδο».

Η συνάντηση με τον Κλοπ μέσα στο αεροπλάνο

Η προσπάθεια της Λίβερπουλ δεν περιορίστηκε στις επαφές με την οικογένεια του Εμπαπέ. Οι συζητήσεις έφτασαν μέχρι και σε προσωπική συνάντηση του νεαρού Γάλλου με τον Γιούργκεν Κλοπ.

Ο τότε προπονητής της Λίβερπουλ μίλησε στον Εμπαπέ για το αγωνιστικό πλάνο που είχε για εκείνον, σε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μέσα σε ιδιωτικό αεροσκάφος.

«Δεν σταματήσαμε ποτέ να συζητάμε. Ρωτούσα τη μητέρα μου τι πιστεύει και εκείνη μου έλεγε ότι, κατά τη γνώμη της, έπρεπε να πάω στη Λίβερπουλ. Κι εγώ απαντούσα: Εντάξει, εντάξει, εντάξει».

Για τον Κλοπ, ο Εμπαπέ είχε μόνο καλά λόγια: «Ο Γιούργκεν Κλοπ ήταν ένας εξαιρετικός προπονητής. Τον γνώρισα και είχα εξαιρετική σχέση μαζί του. Τον σεβόμουν πάρα πολύ.

Θυμάμαι ότι βρισκόμασταν μέσα στο αεροπλάνο, πετούσαμε και εκείνος μου εξηγούσε το σχέδιό του. Του είπα ότι δεν χρειαζόταν να με πείσει. Ήταν ο Γιούργκεν Κλοπ και η Λίβερπουλ, ένας μεγάλος σύλλογος. Προφανώς, το γεγονός ότι βρισκόμουν εκεί έδειχνε το ενδιαφέρον μου. Ωστόσο, είχα και άλλα σχέδια, εξίσου σημαντικά».

Γιατί είπε τελικά το «ναι» στην Παρί

Παρά το έντονο ενδιαφέρον της Λίβερπουλ και την επιθυμία της μητέρας του, ο Εμπαπέ είχε ήδη στο μυαλό του κάτι διαφορετικό.

Ήθελε να πετύχει στην πόλη του και να γίνει πρωταγωνιστής με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν. Για τον ίδιο, η συγκεκριμένη προοπτική είχε ξεχωριστή συναισθηματική αξία.

«Του είπα επίσης ότι, όποια απόφαση κι αν έπαιρνα, θα ήταν η σωστή, γιατί μιλούσαμε για τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Είναι μια αστεία ιστορία. Αλλά στο τέλος αποφάσισα να πάω στην Παρί Σεν Ζερμέν, γιατί για μένα, ως κάποιον που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Παρίσι, δεν υπήρχε μεγαλύτερο συναίσθημα από το να αποδείξω ότι μπορούσα να γίνω αστέρας στην πόλη μου».

Έτσι, το καλοκαίρι του 2017 ο Εμπαπέ άφησε τη Μονακό για την Παρί Σεν Ζερμέν, όπου έμεινε για επτά χρόνια. Το 2024 έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα της καριέρας του, μετακομίζοντας στη Ρεάλ Μαδρίτης.