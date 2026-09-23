Εθνική Αργεντινής: Σε προχωρημένες επαφές για να ανανεώσει το συμβόλαιο του Σκαλόνι

Την ώρα που ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται να φορέσει για τελευταία φορά την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής, ο έτερος Λιονέλ της «Αλμπισελέστε» αναμένεται να παρατείνει την παραμονή του στον πάγκο της ομάδας.

Λόγος γίνεται για τον αναμορφωτή της Εθνικής Αργεντινής που μετρά δύο κατακτήσεις Κόπα Αμέρικα, αλλά και ένα Μουντιάλ, καθώς και έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου, τον Λιονέλ Σκαλόνι, ο οποίος σύμφωνα με δημοσιεύματα βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για ανανέωση του συμβολαίου του.

Το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών είναι θετικό και δεν αποκλείεται εντός των επόμενων ημερών ο Σκαλόνι να υπογράψει την ανανέωση της συνεργασίας του για να παραμείνει στον πάγκο της Εθνικής Αργεντινής.

Ο Σκαλόνι βρίσκεται στον πάγκο της Αργεντινής από το 2018, έπειτα από την αποτυχημένη πορεία της «Αλμπισελέστε» στο Παγκόσμιο Κύπελλο στα γήπεδα της Ρωσίας.