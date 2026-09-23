Super League: Οι κορυφαίοι στις πρώτες πέντε αγωνιστικές (vids)

Η πρώτη διακοπή της σεζόν για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων βρήκε τη Super League με πέντε αγωνιστικές να έχουν ολοκληρωθεί και αρκετούς ποδοσφαιριστές να έχουν ήδη ξεχωρίσει στη «μάχη» των αριθμών.

Το πρωτάθλημα θα επιστρέψει στα μέσα Οκτωβρίου, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με το απόλυτο των 15 βαθμών, ενώ ακολουθούν ο ΠΑΟΚ με 12, η ΑΕΚ με 11, ο ΟΦΗ και ο Ολυμπιακός με 10.

Πέρα όμως από τη βαθμολογία, η εικόνα των πρώτων πέντε αγωνιστικών αποτυπώνεται και στους ατομικούς αριθμούς. Σκόρερ, δημιουργοί, τερματοφύλακες και παίκτες με τις υψηλότερες αξιολογήσεις έχουν ήδη αρχίσει να διαμορφώνουν το πρώτο στατιστικό «χάρτη» της φετινής Super League.

Βάργκα και Γιόβιτς στην κορυφή των σκόρερ

Η κορυφή του πίνακα των σκόρερ ανήκει σε δύο παίκτες της ΑΕΚ. Ο Μπαρνάμπας Βάργκα και ο Λούκα Γιόβιτς έχουν πετύχει από τέσσερα γκολ στις πέντε πρώτες αγωνιστικές. Ο Γιόβιτς μάλιστα έφτασε τα τέσσερα τέρματα με τα δύο που σημείωσε στο 2-1 της ΑΕΚ επί του Βόλου στην 5η αγωνιστική.

Ακολουθούν με τρία γκολ ο Βιθέντε Ταμπόρδα του Παναθηναϊκού, ο Αντρέας Τετέι του Παναθηναϊκού και ο Δημήτρης Πέλκας του ΠΑΟΚ.

Στην επόμενη θέση βρίσκονται ποδοσφαιριστές με δύο γκολ, μεταξύ των οποίων οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Κουάντο Οπόκου, Ζίνι, Κενάν Κόντρο, Ζοάο Πέδρο, Φαμπιάνο και Τζιοβάνι Μπολίβαρ.

Οι πρώτοι σκόρερ

Μπαρνάμπας Βάργκα (ΑΕΚ): 4 γκολ

Λούκα Γιόβιτς (ΑΕΚ): 4 γκολ

Βιθέντε Ταμπόρδα (Παναθηναϊκός): 3 γκολ

Αντρέας Τετέι (Παναθηναϊκός): 3 γκολ

Δημήτρης Πέλκας (ΠΑΟΚ): 3 γκολ

Μαρίν και Μέντες Μορέιρα οι κορυφαίοι δημιουργοί

Στις ασίστ, δύο ποδοσφαιριστές έχουν δημιουργήσει ήδη σημαντική διαφορά. Ο Ραζβάν Μαρίν της ΑΕΚ και ο Αχμάντ Μέντες Μορέιρα της Καλαμάτας έχουν από τρεις τελικές πάσες που οδήγησαν σε γκολ.

Στους τρεις κορυφαίους δημιουργούς προστίθεται ο Νικόλαος Αθανασίου του ΟΦΗ, ο οποίος έχει δύο ασίστ. Τον ίδιο αριθμό έχουν επίσης οι Ντιέγκο Εστράδα του Παναιτωλικού, Νταβίντε Καλαμπρία του Παναθηναϊκού και Λόβρο Μάιερ της ΑΕΚ.

Ο Μαρίν έχει παράλληλα καταγράψει και ένα γκολ στο πρωτάθλημα, έχοντας αγωνιστεί 422 λεπτά σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά της FotMob.

Οι πρώτοι στις ασίστ

Ραζβάν Μαρίν (ΑΕΚ): 3 ασίστ

Αχμάντ Μέντες Μορέιρα (Καλαμάτα): 3 ασίστ

Νίκος Αθανασίου (ΟΦΗ): 2 ασίστ

Ντιέγκο Εστράδα (Παναιτωλικός): 2 ασίστ

Ντάβιντε Καλάμπρια (Παναθηναϊκός): 2 ασίστ

Λόβρο Μάγιερ (ΑΕΚ): 2 ασίστ

Ο Ζίβκοβιτς στην κορυφή των αξιολογήσεων

Στην κατηγορία των συνολικών αξιολογήσεων, τα διαθέσιμα δεδομένα της σεζόν καταγράφουν τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ στην πρώτη θέση, με τον Ραζβάν Μαρίν της ΑΕΚ και τον Λόβρο Μάιερ να ακολουθούν. Στην ίδια πεντάδα βρίσκονται επίσης ο Μπαρνάμπας Βάργκα και ο Φαμπιάνο του Άρη.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η επιρροή των συγκεκριμένων παικτών δεν περιορίζεται μόνο στο σκοράρισμα, αλλά επεκτείνεται στη συνολική παρουσία τους στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν.

Ο Χριστογεώργος ξεχωρίζει κάτω από τα δοκάρια

Στους τερματοφύλακες, ο Νίκος Χριστογεώργος του ΟΦΗ έχει μέχρι στιγμής καταγράψει τρία clean sheets, επίδοση που τον τοποθετεί στην κορυφή της σχετικής κατηγορίας.

Τρία clean sheets έχει επίσης καταγραφεί για τον Στέφαν Ορτέγκα και τον Ινάκι Πένια στις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων, ενώ ακολουθούν τερματοφύλακες όπως ο Θωμάς Στρακόσα και ο Γίρι Παβλένκα.

Ο Χριστογεώργος έχει παράλληλα αναδειχθεί δύο φορές MVP στα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος, επίδοση που τον φέρνει στην κορυφή της συγκεκριμένης στατιστικής κατηγορίας μαζί με τον Γιόβιτς και τον Ζόρζε Πόμπο.

Η ΑΕΚ έχει την πιο παραγωγική επίθεση

Σε επίπεδο ομάδων, η ΑΕΚ είναι αυτή που έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ στις πέντε πρώτες αγωνιστικές, έχοντας φτάσει τα 13 τέρματα. Ακολουθούν ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ με 12 γκολ, ενώ Παναιτωλικός και ΟΦΗ έχουν από 8.

Στην άλλη πλευρά του γηπέδου, ο Ολυμπιακός έχει δεχθεί μόλις δύο γκολ στα πρώτα πέντε παιχνίδια του, έχοντας την καλύτερη αμυντική επίδοση στο πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός έχει επίσης δεχθεί δύο τέρματα, ενώ η ΑΕΚ έχει παθητικό τριών γκολ.

Ο Παναθηναϊκός, από την πλευρά του, είναι η μοναδική ομάδα που έχει κάνει το απόλυτο μετά τις πέντε πρώτες αγωνιστικές, με πέντε νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και τέρματα 12-2.

Η εικόνα της Super League μέσα από τους αριθμούς

Οι πρώτες πέντε αγωνιστικές έχουν ήδη δώσει ένα πρώτο δείγμα για τους παίκτες που πρωταγωνιστούν στα στατιστικά της σεζόν. Βάργκα και Γιόβιτς οδηγούν στο σκοράρισμα, Μαρίν και Μέντες Μορέιρα δημιουργούν περισσότερο, ο Ζίβκοβιτς βρίσκεται ψηλά στις συνολικές αξιολογήσεις, ενώ ο Χριστογεώργος ξεχωρίζει στα clean sheets.

Με την επιστροφή της Super League μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων, οι αριθμοί αυτοί αναμένεται να αλλάξουν, καθώς η μάχη τόσο για τον τίτλο όσο και για τις ατομικές διακρίσεις βρίσκεται μόλις στην αρχή.

Η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος είναι προγραμματισμένη για τις 10 και 11 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το ντέρμπι «αιωνίων» ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Φάληρο.