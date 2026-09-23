Λίβερπουλ: Επιστρέφει ο Ward στη θέση του αθλητικού διευθυντή

Επιστρέφει ξανά στο πόστο του από τη σεζόν 2022-23 ο Julian Ward

Λίβερπουλ: Επιστρέφει ο Ward στη θέση του αθλητικού διευθυντή
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε έναν παλιό γνώριμο είναι έτοιμη η Λίβερπουλ να παραχωτήσει τα «κλειδιά» της θέσης του αθλητικού διευθυντή του συλλόγου, καθώς ο Αγγλικός σύλλογος εξετάζει στενά την περίπτωση του Julian Ward.

Ο 45χρονος βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις με τον σύλλογο και όλα δείχνουν ότι η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό της στάδιο, όπως αναφέρει το Athletic και ο David Ornstein. Εφόσον ολοκληρωθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες, ο Ward θα αναλάβει ξανά τον ρόλο που κατείχε και τη σεζόν 2022-23.

Η Λίβερπουλ αναζητούσε νέο αθλητικό διευθυντή μετά την αποχώρηση του Richard Hughes, η οποία επισημοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της θερινής μεταγραφικής περιόδου. Ο Hughes έχει ξεκινήσει επίσημα τη νέα του πορεία στην Al Hilal.

Η προηγούμενη θητεία και οι μεταγραφές

Ο Ward εργάζεται αυτή τη στιγμή ως τεχνικός διευθυντής στην FSG, ωστόσο αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να επιστρέψει στο Anfield, αυτή τη φορά ως αθλητικός διευθυντής της Liverpool.

Στην πρώτη του θητεία στον συγκεκριμένο ρόλο είχε ενεργό συμμετοχή σε σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις του συλλόγου. Μεταξύ των παικτών που αποκτήθηκαν εκείνη την περίοδο ήταν οι Luis Diaz, Darwin Nunez και Cody Gakpo.

Μάλιστα, παρότι η επίσημη ημερομηνία αποχώρησής του ήταν το καλοκαίρι του 2023, ο Ward παρέμεινε για ένα διάστημα στη θέση του ώστε να ολοκληρώσει τις διαδικασίες για τη μεταγραφή του Alexis Mac Allister από την Brighton.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η συμφωνία, ο Ward θα επιστρέψει έτσι σε έναν κομβικό ρόλο για τον μεταγραφικό σχεδιασμό και τη στελέχωση της Liverpool.

COMMENTS
LATEST NEWS
09:37 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Γερμανίας: Αυτοί είναι οι 4 απαράβατοι κανόνες του Γιούργκεν Κλοπ

09:32 SUPER LEAGUE

Στάζει μέλι ο Νίκολιτς για Μάγερ: «Είναι ηγέτης, είμαι πολύ χαρούμενος που τον έχω στην ομάδα μου»

09:25 MVP

Splinter Cell; Ο Sam Fisher επιστρέφει και μαζί του μια ολόκληρη εποχή

09:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Ζητά την αποχώρηση του Προέδρου της La Liga

08:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Εμπαπέ αποκάλυψε πόσο κοντά βρέθηκε στη Λίβερπουλ - «Η μητέρα μου ερωτεύτηκε το Άνφιλντ»

08:37 STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (23/09) - «Ντέρμπι και καυτοί διάλογοι»

08:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίβερπουλ: Επιστρέφει ο Ward στη θέση του αθλητικού διευθυντή

08:15 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Super League: Οι κορυφαίοι στις πρώτες πέντε αγωνιστικές (vids)

08:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Αργεντινής: Σε προχωρημένες επαφές για να ανανεώσει το συμβόλαιο του Σκαλόνι

07:40 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Πρώτο βήμα κόντρα στην Εμλάκ Κονούτ για την EuroLeague γυναικών - Η ώρα και το κανάλι

06:36 ΜΠΑΣΚΕΤ

Χάποελ Ιερουσαλήμ: Συμφώνησε με τον Λορέντζο Μπράουν

05:00 NBA

Καγουάι Λέοναρντ: Κλείνει την καριέρα του με τη φανέλα των Ράπτορς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας