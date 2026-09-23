Λίβερπουλ: Επιστρέφει ο Ward στη θέση του αθλητικού διευθυντή

Σε έναν παλιό γνώριμο είναι έτοιμη η Λίβερπουλ να παραχωτήσει τα «κλειδιά» της θέσης του αθλητικού διευθυντή του συλλόγου, καθώς ο Αγγλικός σύλλογος εξετάζει στενά την περίπτωση του Julian Ward.

Ο 45χρονος βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις με τον σύλλογο και όλα δείχνουν ότι η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό της στάδιο, όπως αναφέρει το Athletic και ο David Ornstein. Εφόσον ολοκληρωθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες, ο Ward θα αναλάβει ξανά τον ρόλο που κατείχε και τη σεζόν 2022-23.

Η Λίβερπουλ αναζητούσε νέο αθλητικό διευθυντή μετά την αποχώρηση του Richard Hughes, η οποία επισημοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της θερινής μεταγραφικής περιόδου. Ο Hughes έχει ξεκινήσει επίσημα τη νέα του πορεία στην Al Hilal.

Η προηγούμενη θητεία και οι μεταγραφές

Ο Ward εργάζεται αυτή τη στιγμή ως τεχνικός διευθυντής στην FSG, ωστόσο αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να επιστρέψει στο Anfield, αυτή τη φορά ως αθλητικός διευθυντής της Liverpool.

Στην πρώτη του θητεία στον συγκεκριμένο ρόλο είχε ενεργό συμμετοχή σε σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις του συλλόγου. Μεταξύ των παικτών που αποκτήθηκαν εκείνη την περίοδο ήταν οι Luis Diaz, Darwin Nunez και Cody Gakpo.

Μάλιστα, παρότι η επίσημη ημερομηνία αποχώρησής του ήταν το καλοκαίρι του 2023, ο Ward παρέμεινε για ένα διάστημα στη θέση του ώστε να ολοκληρώσει τις διαδικασίες για τη μεταγραφή του Alexis Mac Allister από την Brighton.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η συμφωνία, ο Ward θα επιστρέψει έτσι σε έναν κομβικό ρόλο για τον μεταγραφικό σχεδιασμό και τη στελέχωση της Liverpool.