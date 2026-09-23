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Καγουάι Λέοναρντ: Κλείνει την καριέρα του με τη φανέλα των Ράπτορς

Ο Καγουάι Λέοναρντ συμφώνησε με τους Τορόντο Ράπτορς για διετή επέκταση του συμβολαίου του, έναντι 115 εκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο να ολοκληρώσει την καριέρα του στην ομάδα.

Καγουάι Λέοναρντ: Κλείνει την καριέρα του με τη φανέλα των Ράπτορς
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Ο Καγουάι Λέοναρντ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στους Τορόντο Ράπτορς, καθώς σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο του ESPN, Σαμς Σαράνια, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε διετή επέκταση της συνεργασίας τους έναντι 115 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το νέο συμβόλαιο θα κρατήσει τον 35χρονο σταρ στο Τορόντο μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Για την προσεχή σεζόν, ο Λέοναρντ έχει ήδη συμβόλαιο ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

Με αυτό το deal, ο Λέοναρντ θα βρίσκεται στους Ράπτορς μέχρι τα 38 του χρόνια, έχοντας ως στόχο να ολοκληρώσει την καριέρα του με τη φανέλα της ομάδας με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα του NBA το 2019.

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