Ντόντσιτς: Η συγκινητική ανάρτηση για τις κόρες του

Ο Λούκα Ντόντσιτς επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Λος Άντζελες Λέικερς και να ανεβάσει σταδιακά ρυθμούς ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν στο NBA.

Παράλληλα με τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, ο Σλοβένος σταρ περνά μια ιδιαίτερα απαιτητική προσωπική περίοδο, καθώς βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με την πρώην σύντροφό του σχετικά με την επιμέλεια των παιδιών τους.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Ντόντσιτς έκανε μια συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, η οποία ήταν αφιερωμένη στις κόρες του.

Η ανάρτηση του Ντόντσιτς:

«G+O, δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος του κόσμου βρίσκεται ο μπαμπάς. Δεν περνά ούτε μία μέρα που να μη σας έχω στην καρδιά μου. Όπου κι αν πάω, είστε πάντα μαζί μου. Σας αγαπώ!».