8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» - The Aftermovie: Μεγαλείο, συγκίνηση, πάθος, όραμα (video)

Ο Παύλος Γιαννακόπουλος έχει γράψει χρυσές σελίδες στο βιβλίο της ιστορίας του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο ίδιος έχει μείνει στην ιστορία ως ο κορυφαίος παράγοντας του Παναθηναϊκού.

Και το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» έχει «βρει» τον τρόπο να τιμά τη μνήμη του και την κληρονομιά του, συνεχίζοντας να καταγράφει ιστορικές στιγμές κατά τη διοργάνωσή του.

Το 2024 ήταν η φαντασμαγορική βραδιά στο Καλλιμάρμαρο. Το 2025 ήταν το πρωτοποριακό ταξίδι στην Αυστραλία. Το 2026... Επιστροφή Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Δημήτρη Διαμαντίδη και Μάικ Μπατίστ στο σπίτι τους.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μαζί με τον Γιάννη Αλαφούζο να κάνουν πραγματικότητα το «ενιαίος και αδιαίρετος» που πάντα έλεγε ο Παύλος Γιαννακόπουλος...

Ένα ακόμα τουρνουά που έχει γίνει θεσμός στο ευρωπαϊκό μπάσκετ πέρασε στην ιστορία, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR να ετοιμάζει ένα υπέροχο βίντεο με όσα έγιναν μέσα σε αυτό το διήμερο.

"Ένα αφιέρωμα στον ΗΓΕΤΗ που άλλαξε για πάντα την ιστορία μας.

Έπειτα από ένα ταξίδι σε διαφορετικές ηπείρους, που ένωσε την πράσινη οικογένεια μέχρι και την άλλη άκρη του κόσμου, το Τουρνουά επέστρεψε εκεί όπου πραγματικά ανήκει. Στο ΣΠΙΤΙ μας.

Τρεις ημέρες γεμάτες αξέχαστες στιγμές και έντονα συναισθήματα. Η πράσινη οικογένεια έγινε ξανά «ΕΝΑ», για να τιμήσει μία ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ που περνά από γενιά σε γενιά.

Η μνήμη του παραμένει η παντοτινή μας πυξίδα. Τιμώντας την αφοσίωσή του. Συνεχίζοντας το όραμά του.

ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. Για πάντα στις καρδιές μας" ανέφεραν οι «πράσινοι».

Δείτε το βίντεο: