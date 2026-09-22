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Ηρακλής: Επικράτησε 84-73 της Μυκόνου και έκλεισε ιδανικά το τουρνουά

Ο Ηρακλής επικράτησε με 84-73 της Μυκόνου Betsson και ολοκλήρωσε με δύο νίκες την παρουσία του στα «Μαυροσκούφεια».

Ηρακλής: Επικράτησε 84-73 της Μυκόνου και έκλεισε ιδανικά το τουρνουά
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Ο Ηρακλής είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης από το ξεκίνημα και έφτασε από νωρίς σε διψήφια διαφορά, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο +10 (49-39). Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να έχουν το πάνω χέρι και στο δεύτερο μέρος, παρά την προσπάθεια της Μυκόνου να επιστρέψει στο παιχνίδι.

Η ομάδα του νησιού μείωσε προσωρινά σε 65-60 λίγο πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου, όμως ο Ηρακλής αντέδρασε άμεσα. Με ένα επιμέρους ξέσπασμα ξέφυγε στο 81-64 στο 35ο λεπτό και ουσιαστικά «κλείδωσε» τη νίκη, φτάνοντας τελικά στο 84-73.

Πρώτος σκόρερ για τον Ηρακλή, που αγωνίστηκε χωρίς τους Κουκ και Χάτσον, ήταν ο Κλίβελαντ Μέλβιν με 17 πόντους. Ο Χασάν Ντιαρά πρόσθεσε 15, ενώ από 14 σημείωσαν οι Ντόντρεζ Στάιλς και Νόα Χόρκλερ.

Για τη Μύκονο Betsson, που παρατάχθηκε ξανά χωρίς τους Μάντζαρη και Τσάιλντς, ο Ντέβιν Κάναντι είχε 15 πόντους, ο Ρόνι Χάρελ 14, ο Φίλιππος Τίγκας 12 και ο Ζερμέιν Λοβ 10.

Ο Ηρακλής θα δώσει το τελευταίο του φιλικό στις 26 Σεπτεμβρίου, ξανά στο Ιβανώφειο, απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου.

Τα δεκάλεπτα: 29-16, 49-39, 68-60, 84-73.

Ηρακλής (Λούκιτς): Λεκιού 6, Μπαλοδήμος, Μέλβιν 17, Στάιλς 14, Χόρκλερ, 14 Ντιαρά 15, Σλαφτσάκης 2, Σίλας 6, Αρνόκουρος 4, Μαστρογιαννόπουλος 6, Σταυρακόπουλος.

Μύκονος (Ζιάγκος): Φάντερμπερκ 7, Άπλμπι 8, Μουρ 2, Καββαδάς, Σκουλίδας 3, Τίγκας 12, Σιδηροηλίας 2, Τόλιας, Ιατρίδης, Λοβ 10, Χάρελ 14, Κάναντι 15.

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