Φενέρμπαχτσε: Σήκωσε το Super Cup Τουρκίας κόντρα στην Μπεσίκτας

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τη νέα σεζόν η Φενέρμπαχτσε, η οποία πρόσθεσε ακόμη ένα τρόπαιο στην πλούσια συλλογή της, επικρατώντας 72-59 της Μπεσίκτας στον τελικό του Super Cup Τουρκίας.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους παρουσιάστηκε απόλυτα συγκεντρωμένη από τα πρώτα λεπτά και, με την άμυνα να αποτελεί για ακόμη μία φορά το μεγάλο της όπλο, πήρε τον έλεγχο της αναμέτρησης.

Η Φενέρ επέβαλε τον ρυθμό της και δεν επέτρεψε στην Μπεσίκτας να βρει τρόπο να επιστρέψει στο παιχνίδι. Η αμυντική της λειτουργία ήταν καθοριστική από το ξεκίνημα, με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με το σκορ στο 21-10.

Η διαφορά άνοιγε σταδιακά, με τη Φενέρμπαχτσε να φτάνει μέχρι και στο +20 (52-32) στα μέσα της τρίτης περιόδου και να έχει τον απόλυτο έλεγχο του ρυθμού.

Η Μπεσίκτας προσπάθησε στο τέταρτο δεκάλεπτο να επιστρέψει στο παιχνίδι, όμως δεν κατάφερε να βρει λύσεις από την περιφέρεια. Η Φενέρμπαχτσε διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το φινάλε, πανηγυρίζοντας τη νίκη και την κατάκτηση του έκτου Super Cup στην ιστορία της.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Μπόλντγουιν, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 13 πόντους και 6 ασίστ. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά των Κι (11 πόντοι, 7 ριμπάουντ), Σιλντς (10 πόντοι, 6 ριμπάουντ) και Φόρεστ (7 πόντοι, 6 ριμπάουντ).

Από την πλευρά της Μπεσίκτας, ο Νόουελ ήταν ο μοναδικός παίκτης που σημείωσε διψήφιο αριθμό πόντων, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 13 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 21-10, 46-27, 58-46, 72-59.