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Τάντιτς: «Η Ελλάδα είναι μια πολύ καλή ομάδα, έχει πολλούς ποιοτικούς παίκτες»

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Βελιγράδι για την πρεμιέρα της στο Nations League, με τον Ντούσαν Τάντιτς να μιλά με κολακευτικά λόγια για το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Τάντιτς: «Η Ελλάδα είναι μια πολύ καλή ομάδα, έχει πολλούς ποιοτικούς παίκτες»
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Η Εθνική Ελλάδας ξεκινά τις υποχρεώσεις της στην κορυφαία κατηγορία του Nations League το βράδυ της Πέμπτης (24/09, 21:45), αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο Βελιγράδι και στο στάδιο «Ράικο Μίτιτς».

Ο Ντούσαν Τάντιτς επέστρεψε στην εθνική ομάδα της χώρας του έπειτα από δύο χρόνια απουσίας και μίλησε ενόψει της αναμέτρησης, αναφερόμενος με ιδιαίτερα θετικά λόγια στην Ελλάδα.

Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός στάθηκε στην ποιότητα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για πολύ καλή ομάδα, με αρκετούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές.

Όσα δήλωσε ο Τάντιτς:

«Τώρα πρέπει να κάνουμε τη Σερβία να συμμετέχει ξανά σε κάθε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και στη συνέχεια να προσπαθήσουμε για επιπλέον πρόοδο.

Η Ελλάδα είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έχουν πολλούς ποιοτικούς παίκτες και δεν νομίζω ότι είχαν καλύτερη ομάδα τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν ο Παυλίδης, ο Δουβίκας και πολλοί άλλοι παίκτες που παίζουν σημαντικούς ρόλους στα ισχυρότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας, να σκεφτούμε τους εαυτούς μας. Παίζουμε εντός έδρας και πρέπει να πάμε για τη νίκη».

https://www.instagram.com/p/Ddlg5criL3z/
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